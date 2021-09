Valuta: euro onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag op de laatste dag van de maand en het kwartaal met 1,1600 dollar een stuk lager dan een etmaal eerder, als gevolg van het toegenomen besef dat de Amerikaanse Federal Reserve de komende maanden een vermindering van de steunaankopen zal aankondigen.

"Dit lijkt te leiden tot meer nervositeit in de markt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De euro is inmiddels zijn technische steun van 1,1590 dollar genaderd. Wij verwachten niet dat de euro met veel kracht verder wegzakt ten opzichte van de Amerikaanse munt, maar de 1,1700 dollar is voor nu wel even uit het zicht. Na de 1,1590 dollar, volgt een steun op 1,1550 dollar", aldus Van der Meer.

De handelaar van Ebury kijkt in het licht van het monetaire beleid van de Fed naar de Amerikaanse wekelijkse steunaanvragen van vanmiddag en volgende week, data over de persoonlijke inkomens en bestedingen over augustus en het banenrapport over september dat volgende week vrijdag wordt gepubliceerd.

In Japan kwam de detailhandel in augustus op maandbasis weer in de min uit, terwijl de industrie van het land de krimp op maandbasis zag aanhouden. In China wezen de officiële inkoopdata over september op een groei voor de dienstensector, maar een draai naar krimp voor de industrie. Markit had ook inkoopdata voor de industrie over september, maar die liet een opleving zien naar het evenwicht tussen krimp en groei op een index van 50,0.

De Britten zagen hun economische groei over het tweede kwartaal op kwartaalbasis nog hoger uitkomen dan eerder gemeld. In een definitieve meting kwam de groei uit op 5,5 procent tegen 4,8 procent in een voorlopige telling.

De Fransen publiceerden over september een inflatieversnelling naar 2,1 procent van 1,9 procent over augustus.

De werkloosheid van Duitsland bleef in september stabiel op 5,5 procent, in eurozone daalde in augustus van 7,6 naar 7,5 procent.

Uit Duitsland komt vanmiddag de voorlopige inflatie over september naar buiten.

Voor de Verenigde Staten komen vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen, de definitieve groei over het tweede kwartaal en de inkoopmanagersindex van de regio Chicago over september aan bod. Voor de steunaanvragen wordt rekening gehouden met een aantal 335.000 tegen 351.000 een week eerder.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic, van Chicago Charles Evans en van St. Louis James Bullard.

De euro noteerde donderdag vlak op 1,1601 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8630 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3442 dollar.