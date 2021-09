Beursblik: UBS zet Universal Music Group op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor beursnieuweling Universal Music Group verhoogd van Neutraal naar Kopen met een onveranderd koersdoel van 25,00 euro, na de matige start die het aandeel maakte sinds de beursgang. UBS ziet UMG als een kernbelegging voor beleggers in grote bedrijven in Europa, gezien de leidende positie van het bedrijf in de muziekindustrie, het voorspelbare bedrijfsmodel en de verwachte structurele groei. De analisten voorzien voor de komende vijf jaar een omzetgroei van 9 procent per jaar, bij een stijging van de winst per aandeel met 15 procent. Ook zien ze opwaartse ruimte voor het dividend. De muziekindustrie zit na het dieptepunt van 2014 nog altijd maar op de helft van zijn piekomzet van 1999, aangepast voor inflatie, stelde UBS.

De bank ziet die omzet in tien jaar ruim verdubbelen van 22 miljard dollar in 2020 tot 46 miljard dollar. Wereldwijd abonneren steeds meer mensen zich op een betaalde muziekstreamingdienst en UMG zal zijn marktleiderschap van 37 procent daarin vasthouden, voorspelt de bank. De afgelopen vijf jaar wist UMG de marge al te verhogen van 14 naar 20 procent en die kan de komende vijf jaar verder stijgen tot 25 procent. De vrije kasstroom zou dan bijna verdrievoudigen van 0,6 miljard dit jaar tot 1,7 miljard dollar. Het koersdoel van 25,00 euro houdt rekening met het 3,4 procent belang in Spotify, het 0,7 procent belang in Tencent en het 49 procent belang in Vevo. Universal Music Group noteerde donderdag licht hoger op 23,16 euro. De eerste slotkoers was op 21 september nog 25,10 euro. Bron: ABM Financial News

