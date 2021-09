'Flow Traders draait minder sterk derde kwartaal'

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het derde kwartaal de resultaten onder druk zien staan door een lagere volatiliteit, maar de toename van de volatiliteit eind september belooft meer inkomsten in het vierde kwartaal. Dat blijkt donderdag uit een rapport van analist Martin Price van Jefferies.

Flow Traders zal op 28 oktober zijn resultaten bekendmaken over het derde kwartaal.

Jefferies verlaagde in aanloop naar deze cijfers zijn verwachting voor de handelsinkomsten van 84 miljoen naar 70 miljoen euro, maar rekent voor het vierde kwartaal juist op een 4 miljoen euro hogere omzet van 90 miljoen euro, op basis van de hogere volatiliteit eind september.

De wereldwijde volumes in exchange-traded products (ETPs) zoals trackers waren in het derde kwartaal 5 procent lager en de volatiliteit daalde met 15 procent. Ook vermeldde Flow Traders lagere volatiliteit en krappere spreads op de vastrentende markten.

Flow blijft goed gepositioneerd om te profiteren van de structurele groei in de ETP-markt en de overgang van de vastrentende bilaterale OTC-markt naar de bredere elektronische markt, stelde Price. Jefferies rekent per saldo op een omzetgroei van 6 procent per jaar in de periode 2021-2023. Volatiele periodes zorgen daarbij voor opwaarts potentieel.

De volatiliteit was eind 2019 op een vergelijkbaar niveau als in het huidige derde kwartaal, stelde Jefferies, maar de inkomsten waren toen nog maar 46 miljoen euro. Dit laat zien hoe veel Flow Traders in de tussentijd is gegroeid.

Een vergunning zou binnenkort de ETP-markt in China moeten ontsluiten, maar is nog niet goedgekeurd. Jefferies verwacht nog geen nieuws over de kapitaalregels, waarover de gesprekken met DNB nog lopen.

Jefferies heeft een koopadvies en een koersdoel van 40,00 euro voor Flow Traders. Het aandeel noteerde donderdag 0,8 procent lager op 33,38 euro.