SPAC Crystal Peak blijft zoeken naar overnameprooi

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Special Purpose Acquisition Company Crystal Peak blijft zoeken naar overnamekandidaten. Dit maakte de onderneming onder leiding van Michael Tobin, Rupert Robson en Seth Schelin donderdagochtend bekend. Crystal Peak, dat een notering heeft in Amsterdam, heeft gemeten vanaf 24 juni dit jaar achttien maanden de tijd om een bedrijf naar de beurs te brengen. Er werd niet bekendgemaakt of de onderneming al specifieke bedrijven op het oog heeft. In juni dit jaar haalde Crystal Peak 150 miljoen dollar op bij beleggers. In totaal had de SPAC per 30 juni 153,6 miljoen dollar in kas. Daarvan zal momenteel een groot deel opgaan aan operationele kosten, waaronder de kosten voor de beursgang. De totale operationele kosten sinds de oprichting van Crystal Peak bedragen 923.469 dollar, waarvan 576.462 dollar kunnen worden toegeschreven aan de beursgang. Bron: ABM Financial News

