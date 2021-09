Europese beurzen openen hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 72 punten voor de Duitse DAX, een plus van 29 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 31 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten stegen woensdag, een dag nadat stijgende energieprijzen en stijgende obligatierendementen de grootste daling op Wall Street in maanden veroorzaakten.

Aandelen hebben de afgelopen dagen een moeilijke periode doorstaan, nadat de Federal Rerserve aangaf al in november te willen beginnen met het verminderen van de opkoop van obligaties en mogelijk volgend jaar de rente zal verhogen. Hogere prijzen voor olie en andere grondstoffen lieten de rente verder stijgen, aangezien beleggers zich voorbereiden op een hogere inflatie.

De hoge rente drukt met name op snelgroeiende technologiebedrijven, omdat veel van de waarde die beleggers aan deze aandelen toeschrijven is gebaseerd op toekomstige winsten. Wanneer de rendementen stijgen, worden obligaties aantrekkelijker dan aandelen.

"De druk op de rendementen op aandelen is vandaag afgenomen", zei marktanalist Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "De vooruitzichten zijn nog steeds principeel positief", vindt hij.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone steeg in september onverwacht naar 117,8 tegen 117,6 in augustus, waar de markt vooraf rekening hield met een daling naar 116,5.

De euro/dollar noteerde op 1,1616. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1643 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1681 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,2 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

In de hoofdgraadmeter in Parijs was Airbus een uitschieter met een winst van ruim 3,0 procent. Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste daler met een verlies van circa 1,5 procent.

In Frankfurt ging Volkswagen aan kop met een winst van ruim 3,0 procent. Covestro steeg circa 2,5 procent.

In London presteerde retailer Next sterk en het aandeel steeg circa 4,5 procent. Royal Mail verloor 8,5 procent na een verkoopadvies van UBS. Admiral Group daalde 1,6 procent.

Halfgeleiders lieten na enkele slechte dagen een verdeeld beeld zien. Zo daalde in Amsterdam ASML circa 2,0 procent, terwijl ASMI ruim 4 procent steeg. ASML heeft de omzetverwachting voor de komende jaren flink verhoogd, maar bleef volgens marktvolgers wel iets achter op de verwachtingen.

Euro STOXX 50 4.080,22 (+0,5%)

STOXX Europe 600 455,03 (+0,6%)

DAX 15.365,27 (+0,8%)

CAC 40 6.560,80 (+0,8%)

FTSE 100 7.108,16 (+1,1%)

SMI 11.628,33 (+1,2%)

AEX 775,84 (+0,3%)

BEL 20 4.125,85 (0,0%)

FTSE MIB 25.736,85 (+0,6%)

IBEX 35 8.879,40 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten. Zij herstelden daarmee van de sterke verliezen een dag eerder, in reactie op de stijgende energieprijzen en stijgende rentes. De Dow Jones Industrial Average verloor dinsdag 1,6 procent, de S&P 500 verloor 2,0 procent en de Nasdaq leverde 2,8 procent in, waarmee Wall Street zijn sterkste daling in maanden boekte.

De hogere rentes drukken op aandelen van met name snelgroeiende technologiebedrijven, die bijzonder rentegevoelig zijn, omdat veel van de waarde die beleggers aan deze aandelen toeschrijven is gebaseerd op toekomstige winsten.

"De angst van beleggers is momenteel behoorlijk groot", zei marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. "Er is veel aan de hand", zei Shah, die daarmee tevens refereert naar de plannen van de Federal Reserve om in november al te beginnen met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma en mogelijk volgend jaar de rente zal verhogen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,1 procent. De marktindex daalde van 742,7 naar 734,9.

De aanstaande woningverkopen in de VS zijn in augustus op maandbasis gestegen met 8,1 procent, terwijl werd gerekend op een stijging van 1,2 procent. Op jaarbasis daalden de verkopen met 8,3 procent.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,6 procent, ofwel 0,46 dollar, lager op 74,83 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het tweede kwartaal, gevolgd door de inkoopmanagersindex Chicago van september.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van techreuzen zoals Microsoft, Alphabet en Nvidia daalden deze week tot nu toe met circa 5 procent of meer. Ook Apple, Facebook en Amazon.com verloren miljarden in waarde. Apple steeg woensdag circa 0,8 procent, terwijl Alphabet bijna 1,0 procent verloor. Nvidia noteerde 0,5 procent lager, Facebook steeg 0,1 procent en Amazon.com verloor circa 0,3 procent.

Aandelen van China Evergrande Group stegen ruim 20,0 procent nadat de vastgoedontwikkelaar meldde een deel van zijn belang in een Chinese regionale bank te hebben verkocht voor 1,5 miljard dollar.

Chinese Estates Holdings, een grote aandeelhouder van Evergrande, kondigde fusie- of overnamenieuws aan. Het aandeel daalde bijna 35,0 procent.

United Airlines gaat 600 medewerkers ontslaan die zich niet hebben laten vaccineren, meldde het bedrijf.

CNN heeft de toegang beperkt tot zijn Facebook-pagina in Australië, na een vonnis waardoor nieuwsorganisaties juridisch aansprakelijk worden voor commentaar op hun berichten op Facebook. Veel pagina's van CNN zijn nu niet meer beschikbaar in Australië.

Netflix heeft game-ontwikkelaar Night School Studio overgenomen. Daarmee wil Netflix zich ook op de markt voor gaming storten. Het aandeel steeg ruim 3,0 procent.

S&P 500 index 4.359,46 (+0,2%)

Dow Jones index 34.390,72 (+0,3%)

Nasdaq Composite 14.512,44 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld, met winst in Tokio en Shanghai, maar verlies in Hongkong.

Nikkei 225 29.570,51 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.549,46 (+0,4%)

Hang Seng 24.448,72 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1603. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1595 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1613 op de borden.

USD/JPY Yen 111,94

EUR/USD Euro 1,1603

EUR/JPY Yen 129,88

MACRO-AGENDA:

00:50 Industriële productie - Augustus (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - Augustus (Jap)

03:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Chi)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - September (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Augustus (NL)

06:30 Producentenprijzen - Augustus (NL)

08:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (VK)

08:45 Inflatie - September vlpg. (Fra)

09:55 Werkloosheid - September (Dld)

11:00 Werkloosheid - Augustus (eur)

14:00 Inflatie - September vlpg. (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economisch groei - Tweede kwartaal def. (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten