Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 24 september zijn gestegen met 4,6 miljoen vaten tot 418,5 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 0,2 miljoen vaten tot 221,8 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 0,4 miljoen vaten tot 129,7 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 87,5 naar 88,1 procent. De olieprijs stond al onder druk na tegenvallende data van het American Petroleum Institute dinsdag laat, waaruit ook al bleek dat de voorraden ruwe olie, benzine en distillaat allemaal meer dan verwacht of tegen de verwachting in zijn gestegen. "De wekelijkse voorraadgegevens van API waren over de hele linie tegenvallend", zei marktanalist Helge Andre martinsen van DNB Markets. Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,6 procent, ofwel 0,46 dollar, lager op 74,83 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

