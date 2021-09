Ajax boekt verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft in het afgelopen boekjaar 2020/2021 een nettoverlies geboekt, met name vanwege een daling van de inkomsten als gevolg van het spelen zonder publiek. Dit bleek woensdag uit cijfers van de beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub. Ajax keert over het boekjaar 2020/2021 geen dividend uit. In het afgelopen gebroken boekjaar boekte Ajax een nettoverlies van 8,1 miljoen euro, een verslechtering van 28,8 miljoen euro ten opzichte van boekjaar 2019/2020 toen de voetbalclub een winst boekte van 20,7 miljoen euro. Het operationele verlies bedroeg 33,1 miljoen euro. De netto-omzet bedroeg 125,2 miljoen euro, in vergelijking met 162,3 miljoen euro in het voorgaande jaar. De daling van 37,1 miljoen is met name het resultaat van lagere voetbalopbrengsten als gevolg van het spelen zonder publiek. De voetbalomzet daalde het afgelopen boekjaar met 41,4 miljoen euro naar 47,9 miljoen euro. De voetbalclub wist de kosten te drukken met 7,1 miljoen euro tot 158,3 miljoen euro. De daling is het resultaat van een daling van de wedstrijdgerelateerde kosten. "Uit de ontvangen gelden als gevolg van de UEFA Champions League deelname heeft Ajax een eenmalige solidariteitsbijdrage van 3,0 miljoen aan Eredivisie c.v. gedaan voor verdere verdeling onder de niet Europees spelende clubs", zei de club. De opbrengst uit transfers bedroeg 86,1 miljoen euro. Het totaal eigen vermogen daalde met 6,8 miljoen euro naar 222,0 miljoen euro. Outlook Ajax verwacht dat zowel het operationele resultaat als het resultaat na belastingen in 2021/2022 negatief zal zijn, vanwege de negatieve impact van de voortdurende coronacrisis op het operationele resultaat en de daarmee samenhangende transferresultaten. Zo zijn de transferresultaten in de zomertransferperiode lager dan verwacht. "Mogelijke transferresultaten en sportieve resultaten in de tweede helft van het seizoen 2021/2022 kunnen er voor zorgen dat alsnog een positief nettoresultaat tot stand kan worden gebracht", zei Ajax. Bron: ABM Financial News

