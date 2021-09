AEX eindigt met winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, geholpen door sterke resultaten van ASMI, hoewel beleggers in het algemeen een draai maakten van technologie-aandelen naar de meer cyclische en financiële sectoren, vanwege de oplopende rente. De AEX sloot 0,3 procent hoger op 775,84 punten. "De rentegevoeligheid pakt verschillend uit voor alle sectoren", zei Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor. Hogere rendementen drukken de koersen van technologie-aandelen, terwijl financiële aandelen juist profiteren. Onderliggend doen technologiebedrijven zoals ASML het nog uitstekend, maar voor de waarderingsmodellen is de rente een belangrijke factor en als die rente oploopt dan gaan beleggers draaien, zei van Deijck. Hij merkte daarbij op dat de Fed nog niet aan het 'taperen' is, maar daar alleen maar over nadenkt. De hogere olieprijzen dragen bij aan een hogere inflatie en daarmee een grotere kans op renteverhogingen door de Fed.



"Het risico bestaat dat de inflatiedruk langer aanhoudt dan aangenomen, waardoor de centrale banken gedwongen worden om de geldkraan langzaam dicht te draaien", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De euro/dollar noteerde op 1,1616. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1680. De olieprijzen daalden licht, na een afname met de Amerikaanse olievoorraden met 4,6 miljoen vaten tot tot 418,5 miljoen vaten in de afgelopen week. Eerder op de dag daalden de prijzen nog met 0,7 procent. "De toegenomen welvaart betekent meer vraag naar fossiele brandstof", zei Van Deijck. Veel landen zijn nog niet toe aan groene energie. Menig analist had een somber scenario met een olieprijs op 40 of 50 dollar, maar je ziet nu dat het richting 80 of 90 dollar gaat." Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won ASMI 3,9 procent, na enkele positieve analistenrapporten in reactie de beleggersdag van dinsdag. Zo verhoogde Degroof Petercam het koersdoel van 350,00 naar 400,00 met een onveranderde koopaanbeveling. "De vooruitzichten voor ALD en Epitaxy zijn zelfs nog beter dan wij al dachten", zei analist Michael Roeg. Ook Deutsche Bank verhoogde het koersdoel naar 400 euro. Kepler Cheuvreux trok deze op naar 360 euro. ASML hield vandaag ook een beleggersdag. ASML verhoogde zijn omzetverwachting voor de komende jaren flink, zoals analisten ook hadden voorzien. Volgens zakenbank Kempen bleef de omzetverwachting desondanks iets achter op de verwachtingen. Voor ING vielen de omzetdoelen zelfs wat tegen. Het aandeel daalde 2,6 procent. "ASML is altijd wat voorzichtig. Zodat het bedrijf beter kan presteren bij de kwartaalcijfers", zei Van Deijck. "Underpromise en overdeliver".



Banken profiteerden van de hogere rente. ING sloot 2,7 procent hoger en ABN AMRO ook. Ook verzekeraars Aegon en ASR Nederland profiteerden mee. Royal Dutch Shell herstelde van aanvankelijk verlies en won 0,5 procent. In de AMX steeg Intertrust 3,4 procent. Harbor Spring Capital heeft in een brief meer verandering geëist bij Intertrust, na een aangekondigde aandeleninkoop. Volgens de activistische aandeelhouder moet Intertrust strategische opties overwegen. Als het bedrijf op de huidige koers doorgaaat, kan het beter van de beurs, aldus Harbor Spring, dat teleurgesteld is over de koersresultaten sinds de beursgang zes jaar geleden. Galapagos leverde 0,9 procent in. Bij de kleinere aandelen steeg bouwbedrijf BAM 1,7 procent, en verloren vastgoedfondsen Wereldhhave en Vastned juist. Spice Investments, een beursvehikel onder leiding van Niek Hoek, heeft zijn belang in Renewi vergroot naar 5 procent. Het aandeel Renewi won 2,0 procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. Bron: ABM Financial News

