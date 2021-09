Aanstaande woningverkopen VS veren op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in augustus sterker dan verwacht gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van makelaarsorganisatie NAR. Op maandbasis stegen de verkopen 8,1 procent, waar geraadpleegde economen rekenden op een stijging van 1,2 procent. Een maand eerder was dit nog een daling van 1,8 procent. Op jaarbasis daalden de verkopen met 8,3 procent. De index voor aanstaande huizenverkopen is gebaseerd op ondertekende contracten voor de aankoop van bestaande eengezinswoningen, appartementen en woongroepen, maar waarbij de transactie nog niets is afgerond. Na het tekenen van het contract duurt het meestal nog een tot anderhalve maand voordat de verkoop daadwerkelijk rond is. Bron: ABM Financial News

