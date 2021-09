Amerikaanse futures wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, herstellend van de verliezen van dinsdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,7 procent in het groen. De Nasdaq-future staat op een winst van 1,0 procent.



Dinsdag zorgden stijgende energieprijzen en oplopende rentes op staatsleningen voor een van de grootste koersdalingen op Wall Street in maanden. De Federal Reserve heeft duidelijk gemaakt dat vanaf november de obligatie-opkopen worden afgebouwd en dat de rente mogelijk volgend jaar omhoog gaat. Hogere prijzen voor olie en andere grondstoffen helpen ook mee met de stijging van de rentes op staatsleningen omdat beleggers rekening houden met hogere inflatie. De hogere rente zet de koersen van technologie-aandelen onder druk. Die hebben een zware weging in de aandelenindices. "De druk van rentes op aandelen is vandaag afgenomen. We kijken of de trend aanhoudt dat er na een grote verkoopgolf een sterk herstel volgt. Tot nu toe is dat het geval", zei Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "De vooruitzichten zijn nog altijd fundamenteel positief." Dat de olieprijs niet meer stijgt hielp ook mee de rentestijging te stoppen.

De olieprijs daalde. Een novemberfuture West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 74,91 dollar en Brent-olie voor december zakte 0,4 procent tot 78,02 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1661. De dollar stijgt op een vlucht naar veilige havens en een verwacht einde van de stimulering van de Federal Reserve. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er nog 1,1680 op de borden. Bedrijfsnieuws



Aandelen van China Evergrande Group stegen 15 procent nadat de vastgoedontwikkelaar meldde een deel van zijn belang in een Chinese regionale bank te hebben verkocht voor 1,5 miljard dollar. De handel in het aandeel werd stilgelegd. United Airlines gaat 600 medewerkers ontslaan die zich niet hebben laten vaccineren, meldde het bedrijf. Netflix heeft game-ontwikkelaar Night School Studio overgenomen. Daarmee wil Netflix zich ook op de markt voor gaming storten. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag flink lager. De S&P 500 daalde 2,0 procent bij een slot van 4.352,63 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent tot 34.299,99 punten en de Nasdaq leverde 2,8 procent in bij een slotstand van 14.546,68 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.