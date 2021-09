Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, waarmee de markten de minnen van eerder in de week in elk geval een halt toeroepen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,9 procent op 454,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,1 procent naar 15.418,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van eveneens 1,1 procent met een stand van 6.575,82 punten. De Britse FTSE won woensdag 0,9 procent en steeg naar 7.092,66 punten. Met de plussen van woensdag is de schade van de afgelopen dagen echter niet hersteld en de vrees voor aanhoudende inflatie en rentestijgingen niet weg. Het is dan ook geen uitgemaakte zaak dat de zogeheten bullmarkt overeind kan blijven. Het consumentenvertrouwen in de eurozone steeg in september onverwacht naar 117,8 tegen 117,6 in augustus, waar de markt vooraf rekening hield met een daling naar 116,5. In de Verenigde Staten volgen vanmiddag alleen de aanstaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia Patrick Harker en John Williams van de New York Fed. Olie noteerde woensdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 74,83 dollar, terwijl voor een november-future Brent 77,92 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1665. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1682 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1680 op de borden.



Bedrijfsnieuws De hoofdgraadmeter in Parijs liet op het bord een spiegelbeeld zien van dinsdag met zeven aandelen die een lagere koers noteerden en 21 met een winst van meer dan 1 procent onder aanvoering van Safran, waar 3,2 procent bij kwam. In Frankfurt gingen slechts veertien aandelen lager en tien toonden er meer dan 1 procent winst, onder leiding van Covestro dat 2,9 procent meer waard werd. Grootste daler was het aandeel Airbus, dat 3,6 procent inleverde. In London vielen de koerswinst van Anglo American van 2,3 procent op. Antofagasta en BHP daalden juist. Halfgeleiders lieten na enkele slechte dagen herstel zien. Zo steeg in Amsterdam ASML 2,1 procent en ASMI zelfs 7,0 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen. De S&P 500 daalde dinsdag 2,0 procent bij een slot van 4.352,63 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent tot 34.299,99 punten en de Nasdaq leverde 2,8 procent in bij een slotstand van 14.546,68 punten. Bron: ABM Financial News

