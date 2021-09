Spice Investments vergroot belang in Renewi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Spice Investments heeft het belang in Renewi vergroot naar 5 procent. Dit maakte de investeerder woensdag bekend. Spice Investments is een nieuwe zogeheten Special Purpose Investment Company opgericht door Niek Hoek, Jan-Kees Berkhemer en Stephan Nanninga. Spice focust zich op investeringen in kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen en wil op lange termijn waarde creëren voor diens aandeelhouders. Renewi is de eerste deelneming van Spice via diens eerste fonds Spice One. "We steunen de huidige strategie van Renewi volledig", zei Hoek, voormalig CEO van Delta Lloyd, in een toelichting. Bron: ABM Financial News

