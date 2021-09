Valuta: euro en dollar in balans Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,1660 dollar, waarmee een dollarminnende markt nog altijd rekening houdt met een verkrappende Federal Reserve. "Tapering lijkt inmiddels geen discussiepunt meer", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de Fed de komende dagen naar twee data kijkt, namelijk de inflatiedata in de persoonlijke inkomens en bestedingen over augustus van aanstaande vrijdag en de arbeidsmarktdata over september van een week later. Als dat laatste rapport een grote tegenvaller betekent, zou de Fed naar ons idee tapering kunnen uitstellen, maar niet van de agenda halen", aldus Mevissen. Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde dinsdag voor het Congres dat de Fed bijna toe is aan taperen, terwijl de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen waarschuwde voor de catastrofale gevolgen wanneer het Amerikaans schuldenplafond niet wordt verhoogd. Mevissen verwacht dat Democraten en Republikeinen er wat dit laatste betreft wel uitkomen. Het consumentenvertrouwen in de eurozone over september steeg onverwacht naar 117,8 van 117,6 in augustus, waar de markt vooraf rekening hield met een daling naar 116,5. In de Verenigde Staten volgen vanmiddag alleen de aanstaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia Patrick Harker en van New York John Williams. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,1664 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8640 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,2 procent tot 1,3506 dollar. Bron: ABM Financial News

