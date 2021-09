Beursupdate: AEX breidt winsten uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft woensdagochtend de openingswinsten verder uitgebreid. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,2 procent op 783,01 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een bescheiden herstel voor de Europese beurzen, na de verkoopgolf op dinsdag. "Beleggers maken zich opnieuw zorgen over de opleving van de energieprijzen, de verstoringen in de aanvoerketen en over de hoge inflatie", aldus Hewson. "De stieren en beren vechten een stevig robbertje." "Het risico bestaat dat de inflatiedruk langer aanhoudt dan aangenomen, waardoor de centrale banken gedwongen worden om de geldkraan langzaam dicht te draaien", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Analisten van IG merkten op dat oliefondsen vandaag wat kwetsbaar zijn na een daling van de olieprijs. "Dit gebeurde deels na het sluiten van de Nederlandse beurs en de daling zette zich vandaag in de vroege ochtend door", aldus IG. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1666. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1680. De olieprijzen daalden met 0,7 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won ASMI 5,8 procent, na enkele positieve analistenrapporten. Zo verhoogde Degroof Petercam het koersdoel van 350,00 naar 400,00 met een onveranderde koopaanbeveling. "De vooruitzichten voor ALD en Epitaxy zijn zelfs nog beter dan wij al dachten", zei analist Michael Roeg, nadat ASMI op dinsdag een beleggersdag hield. Ook Deutsche Bank verhoogde het koersdoel naar 400 euro. ASML houdt vandaag ook een beleggersdag. In aanloop daarnaartoe steeg het aandeel met 1,7 procent. ASML verhoogde voorbeurs de omzetverwachting voor de komende jaren flink, zoals analisten ook hadden voorzien. Volgens zakenbank Kempen bleef de omzetverwachting desondanks iets achter op de verwachtingen. Voor ING vielen de omzetdoelen zelfs wat tegen. Philips daalde met 1,0 procent en Royal Dutch Shell leverde 0,5 procent in na enkele sterke beursdagen. In de AMX won Alfen 3,9 procent, net als Intertrust. Harbor Spring Capital heeft in een brief meer verandering geëist bij Intertrust. "Wij zijn van mening dat hoewel Intertrust de potentie heeft om een marktleider te zijn met substantiële groeimogelijkheden in de aantrekkelijke, op technologie gebaseerde administratieve dienstverlening, het bedrijf een gebrekkige aanpak blijft volgen die heeft geleid tot bijna zes jaar onaanvaardbare ondermaatse prestaties, zowel operationeel als qua koers", aldus Harbor Spring. ABM Financial News kon Intertrust nog niet bereiken voor een commentaar. Galapagos leverde 2,4 procent in. Vastned steeg onder de kleinere aandelen met 1,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.