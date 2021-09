Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 350,00 naar 400,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Michael Roeg besloot hiertoe, na de beleggersdag van ASMI. "De vooruitzichten voor ALD en Epitaxy zijn zelfs nog beter dan wij al dachten", zei Roeg. De analist verhoogde zijn omzet- en winsttaxaties voor 2022 en 2023. Voor komend jaar rekent Roeg op een omzet van 1,9 miljard euro, 5 procent meer dan hij eerder voorzag. En met 2,2 miljard euro in 2023 verhoogde de analist zijn raming zelfs met 10 procent. Ook werd Degroof positiever over de brutomarge. Die zal in 2023 niet uitkomen op 46,0 maar op 47,5 procent, denkt Roeg. Dit levert dan een winst per aandeel op van 12,72 euro, verwacht hij. Na enkele zwakke dagen stijgt het aandeel ASMI woensdag 5,2 procent naar 340,30 euro. Bron: ABM Financial News

