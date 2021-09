Activistische aandeelhouder eist meer verandering bij Intertrust Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Intertrust

(ABM FN-Dow Jones) Harbor Spring Capital heeft in een brief meer verandering geëist bij Intertrust. Dit blijkt woensdag uit een persbericht die de activistische aandeelhouder uitstuurde. Harbor Spring Capital is naar eigen zeggen al lange tijd aandeelhouder van Intertrust met een belang van ongeveer 5 procent. De AFM meldt een belang van 4,97 procent. "Wij zijn van mening dat hoewel Intertrust de potentie heeft om een marktleider te zijn met substantiële groeimogelijkheden in de aantrekkelijke, op technologie gebaseerde administratieve dienstverlening, het bedrijf een gebrekkige aanpak blijft volgen die heeft geleid tot bijna zes jaar onaanvaardbare ondermaatse prestaties, zowel operationeel als qua koers", aldus Harbor Spring. Intertrust kondigde afgelopen week een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 100 miljoen euro. "Een langverwachte stap in de goede richting", aldus de aandeelhouder, die het eens is met Intertrust dat de huidige aandelenkoers geen correcte afspiegeling is van de intrinsieke waarde van Intertrust. Louter een inkoopprogramma is volgens Harbor Spring onvoldoende om de ondermaatse prestaties aan te pakken en op lange termijn aandeelhouderswaarde te creëren. "We dringen er nogmaals bij de raden van commissarissen en directies van Intertrust op aan om grotere stappen te ondernemen om de kapitaalallocatie te verbeteren, het bestuur te verbeteren en strategische alternatieven te onderzoeken." Bron: ABM Financial News

