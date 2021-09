Beursupdate: AEX licht hoger geopend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na openen van de beurzen, koerste de AEX 0,2 procent hoger op 775,18 punten. Onder de hoofdfondsen won Adyen 2,1 procent, terwijl DSM 1,6 procent aantrok. Royal Dutch Shell leverde juist 2,2 procent in. Het aandeel trok in de afgelopen dagen nog flink aan. ASML verloor 1,5 procent in aanloop naar een beleggersdag. ASML verhoogde de omzetverwachting voor de komende jaren flink, zoals analisten ook hadden voorzien. Volgens Kempen bleef de omzetverwachting desondanks iets achter op de verwachtingen. In de AMX won Alfen 1,9 procent en WDP 1,5 procent. Galapagos leverde 1,9 procent in. Vastned steeg onder de kleinere aandelen met 1,9 procent. Bron: ABM Financial News

