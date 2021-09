'ASML iets aan de voorzichtige kant' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft de omzetverwachting voor de komende jaren flink opwaarts bijgesteld, maar bleef desondanks iets achter op de verwachtingen. Dit stelde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen woensdag. ASML rekent in 2025 op een omzet van 24 tot 30 miljard euro. Van Putten ging uit van 29,7 miljard euro. "Een kleine teleurstelling", aldus de analist. Hij denkt dat zijn groeiverwachtingen voor de WFE-markt vermoedelijk wat agressiever zijn dan die van ASML. Verder rekent ASML in 2025 op een brutomarge van 54 tot 56 procent, waar Van Putten uitging van 55 procent. "Dit betekent dat er geen reden is om onze taxaties voor de winst per aandeel voor 2025 van 25 euro aan te passen", zei Van Putten tegen ABM Financial News. Hij handhaaft dan ook zijn koersdoel van 675,00 euro. Ook na 2025 rekent ASML op sterke groei en zei tussen 2020 en 2030 te rekenen op een jaarlijkse omzetgroei van circa 11 procent. "Dit suggereert een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 7 à 8 procent tussen 2025 en 2030, wat neerkomt op een omzet van meer dan 40 miljard euro en een winst per aandeel van ruim 40 euro in 203, hetgeen het aandeel op lange termijn steun biedt", aldus Van Putten. Bron: ABM Financial News

