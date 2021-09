Duitse bankenwaakhond tikt ING Duitsland op de vingers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BaFin, de Duitse toezichthouder op de bankensector, heeft ING Duitsland op de vingers getikt, omdat verdachte transacties van een klant te laat zijn gemeld. Dit schreef de Britse financiële krant The Financial Times woensdag op basis van een hoorzitting die dinsdag plaatsvond. Daarin werd de Duitse tak van ING niet expliciet genoemd, maar in een eerdere zitting werd de bank wel als partij voor een gedaagde in de zaak die dinsdag diende geïdentificeerd. Bij de vermeende onregelmatigheid gaat het om transacties die verricht zijn in de periode april tot en met september 2020, waarbij namens een fondsmanager van Union Investment via een private rekening bij ING Duitsland werd gehandeld. Het betrof soms zelfs transacties van 1 miljoen euro per stuk. De persoon in kwestie bekende afgelopen week dat hij met die transacties schuldig was aan ‘frontrunning’ in Duitse blue chips als Infineon en Deutsche Post, aldus de FT. Dit leverde hem miljoenen euros winst op. Deze activiteiten werden vorige week gemeld en volgens BaFin zijn deze “zeer verdachte transacties relatief laat” gemeld. De krant repte in zijn berichtgeving van een zeldzaamheid als het gaat om een berisping door BaFin van een individuele bank. ING Duitsland is één van de grootste online retailbanken van Duitsland. Bron: ABM Financial News

