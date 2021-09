Beursblik: outlookverhoging ASML geen grote verrassing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een outlookverhoging afgegeven die niet veel afwijkt van de analistenverwachtingen. Dit stelde analist Peter Olofsen van Kepler Cheuvreux woensdag. In 2025 denkt ASML op een omzet te zitten tussen de 24 en 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. "We denken dat dit min of meer in lijn is met de marktverwachtingen", aldus Olofsen. Ook past het bij zijn eigen basisscenario van een omzet van 28 miljard euro met een marge van 55 procent. Ook na 2025 rekent ASML op sterke groei en zei tussen 2020 en 2030 te rekenen op een jaarlijkse omzetgroei van circa 11 procent. Dit betekent wel een groeivertraging van een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 11 tot 16 procent tussen 2020 en 2025 naar 6 tot 10 procent tussen 2025 en 2030, berekende Olofsen. Verder bracht ASML, zoals door Kepler al werd voorzien, vooralsnog geen verandering aan in het dividendbeleid. ASML benadrukte de aandeelhouder "significant" te willen belonen met een stijgend dividend en de inkoop van eigen aandelen. Kepler heeft een Houden advies op ASML met een koersdoel van 630,00 euro. Bron: ABM Financial News

