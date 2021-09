Licht herstel voorzien voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,5 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,9 procent lager op 773,71 punten.

De Amsterdamse beurs lijkt zich te herstellen van de flinke verliezen op dinsdag, ondanks dat ook Wall Street gisterenavond diep in het rood eindigde.

De hoge rentes jagen de zorgen over de inflatie opnieuw aan. De tienjaarsrente noteerde dinsdag op 1,54 procent, het hoogste niveau in zo'n drie maanden. Als gevolg stonden techfondsen en andere groeiaandelen onder druk. Beleggers drukten dinsdag op de verkoopknop en lijken daarmee te anticiperen op een krapper monetair beleid van de Federal Reserve. Vanochtend liep de rente licht terug.

Maar er speelden ook andere factoren, zo zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, wijzend op de discussies tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond en de dreigende gevolgen van een energiecrisis in China en Europa. "Europese landen kijken aan tegen een snelle stijging van de elektriciteitsprijzen als gevolg van de problemen rond de gasleveringen", aldus Aslam.

De Aziatische markten volgden Wall Street vanochtend en koersten diep in het rood. De Amerikaanse futures stegen echter licht, hetgeen suggereert dat Wall Street zal proberen een deel van verliezen van dinsdag weer goed te maken.

"De angst onder beleggers is momenteel vrij hoog", aldus strateeg Seema Shah van Principal Global Investors. "Er gebeurt veel."

De olieprijs is dinsdag licht gedaald, in het spoor van de aandelenmarkten en bij een sterkere dollar. Bij een settlement van 75,29 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent goedkoper. De oliemarkten beginnen pas nu hinder te ondervinden van de leveringsproblemen die zijn veroorzaakt door de coronapandemie, omdat de problemen met de capaciteit tot voor kort werden verhuld door de verzwakte vraag, aldus analist Louise Dickson van Rystad Energy. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs nog eens 1,6 procent lager.

De stijging van de dollar zwakte vanochtend in Azië wat af, maar de verwachting is dat de greenback, die als veilige haven wordt gezien, in trek blijft, nadat de Fed-voorzitter van St. Louis, James Bullard, de verwachting uitsprak dat de inflatie vermoedelijk hoog blijft en dat de rente twee keer zal worden verhoogd in 2022. Ook adviseert hij de Fed om zijn balans terug te brengen, zodra tapering achter de rug is.

"Mensen beseffen dat centrale banken de rente zullen moeten gaan verhogen", aldus Altaf Kassam, hoofd beleggingsstrategie bij State Street Global Advisors. En een normalisering van het monetaire beleid zal volgens investment manager Chris Iggo van Axa Investment Managers leiden tot de nodige volatiliteit.

CBA verwacht dat de Fed in december zal beginnen met het afbouwen van het inkoopprogramma van obligaties met 15 miljard dollar per maand. Dit proces moet dan in juli 2022 worden afgerond. Dinsdag bevestigde voorzitter Jerome Powell van de Fed spoedig te willen beginnen aan taperen. Verder voorziet CBA een renteverhoging met 25 basispunten aan het einde van volgend jaar.

"De risicoaversie op de beurzen, speelt de dollar in de kaart en de hogere inflatie zal de greenback eveneens goed doen", aldus valuta-analist Minh Trang van Silicon Valley Bank.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1684. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1680.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft de omzetverwachting voor de komende jaren flink verhoogd, zoals analisten ook hadden voorzien. In 2025 denkt ASML op een omzet te zitten tussen de 24 en 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. Voorheen rekende ASML op een omzet van 15 tot 24 miljard euro met een marge van meer dan 50 procent. De onderneming wil de aandeelhouder bovendien "significant" belonen met een stijgend dividend en de inkoop van eigen aandelen.

Oranjewoud heeft het afgelopen halfjaar winst weten te boeken bij een licht hogere omzet. De orderportefeuille daalde wel, van 3,2 miljard naar 2,9 miljard euro.

Onward Medical wil een beursnotering in Brussel en Amsterdam krijgen. Onward ontwikkelt innovatieve therapieën om functioneel herstel mogelijk te maken voor mensen met een dwarslaesie.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 2,0 procent bij een slot van 4.352,63 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent tot 34.299,99 punten en de Nasdaq leverde 2,8 procent in bij een slotstand van 14.546,68 punten.