Winst voor Oranjewoud Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oranjewoud heeft het afgelopen halfjaar winst weten te boeken bij een licht hogere omzet. Dit meldde het bedrijf, dat bestaat uit Antea Group en Strukton Groep, dinsdag nabeurs op basis van voorlopige resultaten. Het concern boekte het afgelopen boekjaar een nettowinst van 5,9 miljoen euro tegen een verlies van 10,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De, wat Oranjewoud noemt, opbrengsten van contanten met klanten, kwam uit op 1.074,1 miljoen euro en dat was een jaar eerder 1.019,5 miljoen euro. Het operationeel resultaat, de EBITDA, kwam over de verslagperiode uit op 53,4 miljoen euro tegen 41,1 miljoen euro een jaar eerder. De orderportefeuille daalde wel, van 3,2 miljard naar 2,9 miljard euro. De uitvoeringshandelingen van Sanderink Investments om een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders in Oranjewoud te bewerkstelligen, verlopen volgens planning, meldde het bedrijf verder. Volgens berichtgeving van eind mei van dit jaar zal Sanderink vorderen dat de rechters van de Ondernemingskamer de uitkoopprijs vaststellen op 6,10 euro per aandeel. Oprichter Gerard Sanderink had toen 99,09 procent van de aandelen Oranjewoud in bezit en wil met de uitkoopprocedure de overige 574.724 aandelen, die momenteel in bezit zijn van minderheidsaandeelhouders, in handen krijgen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.