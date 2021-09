Wall Street sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag flink lager geëindigd. De S&P 500 daalde 2,0 procent bij een slot van 4.352,63 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent tot 34.299,99 punten en de Nasdaq leverde 2,8 procent in bij een slotstand van 14.546,68 punten.

Met name techaandelen stonden onder druk nu de langlopende rentes in de Verenigde Staten weer oplopen. De tienjaarsrente noteerde dinsdag op 1,54 procent en daarmee het hoogste niveau in zo'n drie maanden.

Sommige beleggers passen daarbij hun portefeuilles aan om zich voor te bereiden op het geleidelijke einde van het ondersteunende monetaire beleid van de centrale banken. Stijgende rendementen maken obligaties aantrekkelijker in vergelijking tot aandelen, vooral te opzichte van hooggewaardeerde techaandelen.

"Mensen beseffen dat centrale banken de rente zullen moeten gaan verhogen", aldus Altaf Kassam, hoofd beleggingsstrategie bij State Street Global Advisors. En een normalisering van het monetaire beleid zal volgens investmentmanager Chris Iggo van Axa Investment Managers leiden tot de nodige volatiliteit.

Voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell en minister van financiën Janet Yellen gaven dinsdagmiddag tekst en uitleg over de economisch herstel in het Amerikaans Congres. Powell herhaalde dat de Fed bijna toe is aan taperen, terwijl Yellen waarschuwde voor de catastrofale gevolgen wanneer het Amerikaans schuldenplafond niet wordt verhoogd.

Verder drukken volgens ActivTrades ook de stijgende energieprijzen op het sentiment. Beleggers waren al voorbereid op een minder ruim monetair beleid, maar de stijgende energieprijzen wakkeren de zorgen verder aan, aangezien de energiecrisis vermoedelijk alleen maar zal verergeren, aldus ActivTrades.

De olieprijs is dinsdag licht gedaald, in het spoor van de aandelenmarkten en bij een sterkere dollar. Bij een settlement van 75,29 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent goedkoper. De euro/dollar handelde dinsdagavond op 1,1680.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag al bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in september verder is gedaald. Uit cijfers van The Conference Board bleek dat de index voor het consumentenvertrouwen is gedaald naar 109,3, van 115,2 in augustus. In juli noteerde het vertrouwen nog boven de 125.

Lynn Franco, Senior Director van Economic Indicators bij The Conference Board noemde de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus als voornaamste reden voor de verdere verzwakking van het consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Techaandelen stonden dinsdag onder druk. Qualcomm daalde zo'n 3 procent en Nvidia ruim 4 procent.

Volgens topvrouw Lisa Su van AMD zullen de tekorten in de halfgeleidermarkt in 2022 beginnen teruglopen, dankzij fikse investeringen in meer capaciteit. AMD verloor meer dan 6 procent.

Micron Technology, dat nabeurs met cijfers komt, daalde in aanloop bijna 3 procent.

Ford vergroot zijn rol in groen rijden in de Verenigde Staten met de bouw van een assemblagefaciliteit en drie accufabrieken voor de ontwikkeling van elektrische auto's. De fabrikant wil daarvoor 7 miljard dollar aan investeringen vrij maken. Het aandeel steeg ruim een procent.