Techaandelen trekken AEX nog lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag opnieuw stevig gedaald, waarbij vooral techaandelen het moeilijk hadden. De AEX daalde op 1,9 procent naar 773,71 punten. Inmiddels noteert de Amerikaanse tienjaarsrente op meer dan 1,5 procent en daarmee het hoogste niveau in drie maanden. "We verwachten dat de rentes richting het einde van het jaar nog wat verder oplopen. De draai van groei- naar waarde-aandelen zou hiermee worden vervolgd", voorziet investment manager Simon Wiersma van ING. Econoom Jim Reid van Deutsche Bank merkte op dat het vrijwel niet meer gaat over het noodlijdende Evergrande, maar dat de markt opeens alleen nog maar lijkt te letten op de rente en de stijgende obligatierendementen. En ook de sterke stijging van de energieprijzen is een belangrijk onderwerp. En op het politieke toneel is een potentiële 'shutdown' van de Amerikaanse overheid een punt van zorg in de markt, aldus Reid. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen waarschuwde dinsdag in een verklaring in de Senaat dat het niet verhogen van het schuldenplafond catastrofale gevolgen kan hebben. Het Duitse en Franse consumentenvertrouwen liet vanochtend een verbetering zien, en met name het Duitse cijfer was met een draai naar een positieve index van 0,3 een verrassing. Daar stond echt een verslechtering van het Amerikaanse consumentenvertrouwen tegenover. De euro/dollar handelde op 1,1679 en olie werd circa een half procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX eindigen de techaandelen onderaan. Besi verloor 5,1 procent en sectorgenoot ASML 7,2 procent. ASMI, dat voorbeurs met stevige groeidoelen kwam, moest ook 3,8 procent laten gaan. Analisten van Kempen en ING waren echter goed te spreken over de doelen van ASMI. Volgens topvrouw Lisa Su van AMD zullen de tekorten in de halfgeleidermarkt in 2022 beginnen terug te lopen, dankzij fikse investeringen in meer capaciteit. Verder daalde Adyen 5,4 procent. Philips en Aegon stegen 1,5 en 1,2 procent en opnieuw was indexzwaargewicht Royal Dutch Shell de sterkhouder. Shell won 1,6 procent. "De energiesector profiteerde van de hogere olieprijs, financials van de hogere rentes", aldus Wiersma van ING. In de Midkap ging flitshandelaar Flow Traders 2,2 procent hoger. De VIX index die de volatiliteit weergeeft, steeg dan ook hard. Fagron won 0,8 procent. Daarentegen leverde Eurocommercial Properties ruim 4,5 procent in en Alfen zelfs 5,6 procent. Bij de smallcaps steeg Van Lanschot Kempen 1,9 procent en won Ajax 1,3 procent. Nabeurs treedt Ajax aan tegen Besiktas en bij winst zet de Amsterdamse club een flinke stap richting overwintering in de Champions League. Opnieuw was Accell één van de grootste dalers met een verlies van 4,3 procent. Avantium daalde 4,6 procent. Tussenstanden Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood. Vooral techindex Nasdaq had het zwaar, met een verlies van ruim 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

