Powell: Fed voldoet bijna aan voorwaarden voor taperen

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve voldoet "bijna" aan de voorwaarden die het heeft gesteld om te kunnen starten met het afbouwen van zijn maandelijkse obligatie-opkoopprogramma, het zogenoemde taperen. Dit zei voorzitter Jerome Powell dinsdag tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat over het economisch herstel in de Verenigde Staten.

Powell herhaalde daarmee de boodschap van de Fed bij het rentebesluit van vorige week en lijkt daarmee een officiële taperaankondiging in november te bevestigen. De Fed-voorzitter benadrukte in zijn verklaring wel dat zolang de centrale bank obligaties opkoopt, het een accommoderend beleid voert.

Ook benadrukte Powell opnieuw dat de hoge inflatie van tijdelijke aard is, waarbij hij wel aangaf dat de aanhoudende problemen in de aanvoerketen moeten afnemen voordat de inflatie ook afzwakt. Powell erkende dat de leveringsproblemen in bijvoorbeeld de autoindustrie zijn verergerd.

"Dit is een onbalans tussen vraag en aanbod. De problemen aan de aanbodkant moeten afnemen voordat de inflatie kan zakken", aldus Powell.

De verklaring van Powell volgt op het nieuws dat twee bestuursleden van de Fed vertrekken. Voorzitters Eric Rosengren en Robert Kaplan van respectievelijk de Boston Fed en de Dallas Fed kondigden maandag hun vertrek aan, te midden van berichten over hun handelsactiviteiten, wat tot kritiek heeft geleid op de ethische regels van de Fed. Rosengren zou vanwege gezondheidsredenen sowieso al weg gaan.

Afzonderlijk van Powell gaf ook zijn voorganger en de huidige Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen dinsdag tekst en uitleg over de economie in de Senaat.

Yellen had vooral aandacht voor de dringende verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Als dit niet gebeurt voor half oktober, komen de VS zonder geld te zitten, wat volgens Yellen tot een catastrofe zou leiden. "Amerika zou voor het eerst in de geschiedenis in gebreke blijven", aldus de minister. En dat leidt volgens haar een financiële crisis en een economische recessie in.