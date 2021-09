TotalEnergies presenteert groeiplannen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Total

(ABM FN-Dow Jones) De Franse energieproducent TotalEnergies wil tot en met 2030 de energieproductie met 30 procent opvoeren, waarbij de groei voor de helft voor rekening van LNG komt. Dit maakte het bedrijf uit Parijs dinsdagmiddag bekend in aanloop naar een strategische bijeenkomst. De anders helft van de groei moet komen uit elektriciteit, voornamelijk uit natuurlijke hulpbronnen. De omzetmix verschuift hiermee in 2030 naar verwachting naar 30 procent uit olie, 50 procent uit gas, 15 procent uit elektriciteit en 5 procent uit biomassa en waterstof. De investeringen van het bedrijf belopen in de plannen van 2022 tot en met 2025 13 tot 15 miljard dollar per jaar, waarvan de helft opgaat aan groei en de andere helft aan consolidatie van de bestaande activiteiten. Ook wil TotalEnergies het dividend in de komende jaren laten groeien. Daarnaast zal het bedrijf in het komende vierde kwartaal voor 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. TotalEnergies wil in de komende jaren een plek in de top-5 van bedrijven in schone energie bemachtigen en in 2050 wil TotalEnergies CO2-neutraal zijn. Het aandeel wint in Parijs 1,9 procent. Ook sectorgenoten als Shell en BP staan stevig in het groen. Bron: ABM Financial News

