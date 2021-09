EU maant VW tot actie compensatiebetalingen dieselgate Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse autofabrikant Volkswagen is door de Europese Unie en het netwerk voor consumentenbonden Consumer Protection Cooperation gemaand tot compensatie van alle klanten in de Europese Unie die de dupe zijn geworden van het manipuleren van de uitstoot van zijn dieselauto’s. Dit maakte de Europese Commissie dinsdag bekend. De commissie benadrukte dat de fabrikant de Europese gezondheidsvoorschriften heeft overtreden door het gebruik van verboden software. Volgens de commissie zijn nog altijd niet alle afnemers gecompenseerd. Brussel benadrukt dat Volkswagen niet wil samenwerken met de verschillende consumentenbonden. "Niet alleen Duitse consumenten, maar alle consumenten moeten worden gecompenseerd", vindt eurocommissaris Didier Reynders. Volkswagen wil echter alleen EU-burgers die in Duitsland woonden toen zij een gemanipuleerde Volkswagen aanschaften, compenseren, ondanks dat de fabrikant zowel in de Europese als in nationale rechtbanken bakzeil moest halen. “Dit is waarom de Commissie en de EU consumentenbonden de druk opvoeren”, aldus Reynders. Bron: ABM Financial News

