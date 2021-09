ArcelorMittal wil CO2 uitstoot in België verlagen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal wil met de bouw van een nieuwe staalfabriek in Gent de CO2 uitstoot verlagen. Dat kondigde de staalreus dinsdag aan. Het bedrijf heeft een intentieverklaring ondertekend met de Belgische en Vlaamse regeringen ter ondersteuning van een project ter waarde van 1,1 miljard euro voor de bouw van een fabriek met een capaciteit van 2,5 miljoen ton op zijn site in Gent, alsook twee nieuwe elektrische ovens. Daarmee hoopt ArcelorMittal de CO2-uitstoot in België in 2030 met 3,9 miljoen ton per jaar te verminderen. Bron: ABM Financial News

