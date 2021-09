ASML zal doelstellingen flink verhogen, denken analisten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) ASML zal tijdens de beleggersdag van aanstaande woensdag een positief verhaal brengen en zijn doelstellingen flink verhogen. Dit is de verwachting van analisten geraadpleegd door ABM Financial News.

"Het gaat geweldig met de sector", zei analist Michael Roeg van Degroof Petercam in aanloop naar de beleggersdag in Londen. En collega Robert Sanders van Deutsche Bank meent dat ASML zich richting de beleggersdag dan ook vol vertrouwen uitliet.

Roeg verwacht dat ASML woensdag met drie scenario’s zal komen. De vraag is of die scenario's reiken tot 2025 of zelfs tot 2030.

Analist Marc Hesselink van ING gaat ervan uit dat ASML het financiële raamwerk voor 2025 in ieder geval flink zal verhogen. Op dit moment mikt ASML voor 2025 op een omzet van 15 tot 24 miljard euro. ING mikt voor 2025 op 31 miljard euro. "We verwachten dat dit getal aan de bovenkant van de bandbreedte [van ASML] zal zitten."

Bank of America heeft het in een vooruitblik over een bandbreedte van 21 tot 32 miljard euro en mikt zelf op 28,6 miljard euro. Credit Suisse gaat uit van 30 tot 31 miljard euro, wat een winst per aandeel zou opleveren van 27 tot 29 euro.

Hesselink van ING merkte daarbij op dat ASML meestal wat conservatief is in zijn taxaties. De onderkant van bandbreedte die de toeleverancier van de halfgeleidersector zal afgeven, is het slechtst denkbare scenario, terwijl de bovenkant van de range nog niet het meest positieve scenario weergeeft.

ASML rekent momenteel voor 2025 op een brutomarge van meer dan 50 procent. Hesselink denkt dat de fabrikant dit zal aanscherpen en heeft zelf 55 procent in de sheets staan. Analist Didier Scemama van Bank of America zit met 55,8 procent nog iets hoger. De doelstelling van ASML voor de brutomarge schat Credit Suisse zelfs op 58 tot 60 procent.

Voor de periode na 2025 denkt ING dat ASML zal hinten op een hoge groei met een verdere verbetering van de marge.

Derde kwartaal en 2021

Voor het nog lopende derde kwartaal mikt ASML op een omzet van 5,2 tot 5,4 miljard euro met een marge van 51 tot 52 procent.

En voor heel 2021 mikt de toeleverancier van de halfgeleidersector inmiddels op een omzetgroei 35 procent, met een brutomarge van 51 tot 52 procent.

Topman Wennink schat de omzetgroei bij Logic op ongeveer 35 procent en voor geheugen zelfs op 60 procent.

De fabrikant zei verder bij de halfjaarcijfers voor 2023 de EUV-capaciteit te verhogen naar meer dan 60 machines, van circa 55 in 2022.

Aandeleninkoop

ASML kondigde in juli ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 9 miljard euro.

Bank of America waarschuwt beleggers dat er woensdag weleens winstnemingen in ASML kunnen volgen, net als dinsdag het geval is bij ASM International. Maar, bij een stevige daling, vindt de Amerikaanse bank dat een mooi moment om bij te kopen. De bank hanteert een koersdoel van 819 euro.