Valuta: dollar gewilder dan euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag onder de 1,1700 met voor dinsdag als voorlopig laagste peil 1,1672 dollar in aanloop naar het optreden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen voor een bankcomité van de Amerikaanse Senaat. Ook een aantal prominente bestuurders van de Europese Centrale Bank, onder wie voorzitter Christine Lagarde, treden vandaag aan. "Ten aanzien van Powell en Yellen lijkt de markt rekening te houden met taperminnende uitspraken", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Dat drijft de markt richting de dollar, ofschoon wij voor de euro voorlopig 1,1650 dollar als ondergrens aanhouden. We verwachten geen opzienbarende uitspraken, temeer daar met name Powell als Fed-voorzitter voortdurend op eieren moet lopen", aldus de handelaar van Ebury donderdag. Het Duitse en Franse consumentenvertrouwen liet vanochtend een verbetering zien, en met name het Duitse cijfer was met een draai naar een positieve index van 0,3 een verrassing, daar er juist een daling was verwacht naar 1,9 negatief. Voor vandaag resteren de Amerikaanse huizenprijzen en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,1678 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8544 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,3666 dollar. Bron: ABM Financial News

