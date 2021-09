Shell opnieuw sterkhouder op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager, vooral door de verliezen bij techfondsen. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,1 procent tot 780,19 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING ziet dat door de oplopende rentes vooral waardeaandelen zoals bank- en olieaandelen gevraagd zijn, terwijl groeiaandelen onder druk liggen.

"Rentes stijgen over een breed front omdat de inflatiedruk toeneemt door oplopende energie- en voedselprijzen, als gevolg van stijgende vraag en schaarste in sommige delen van de wereld", zo stelde Wiersma.

"In Europa en vooral het Verenigd Koninkrijk leiden de stijgende elektriciteits- en gasprijzen tot toenemende zorgen in aanloop naar de winter", merkten analisten van SEB op.

Ook het zicht op het langzaam dichtdraaien van de geldkraan door centrale banken draagt bij aan de hogere rente", aldus Wiersma.

ING verwacht dat de rentes richting het einde van het jaar nog wat verder oplopen. "De draai van groei- naar waarde-aandelen zou hiermee worden vervolgd."

Verder wees SEB op de gefaalde plannen in de Verenigde Staten om het schuldenplafond te verhogen. Dat hierover geen akkoord zou komen, lag al in de lijn der verwachting, zo stelden de marktvorsers. "De onderhandelingen zullen tot op de laatste minuten worden gevoerd."

De Fed werd bovendien geraakt door het plotselinge vertrek van twee regionale Fed-bestuurders, Robert Kaplan en Eric Rosengren. De twee kregen in de afgelopen dagen veel kritiek over zich heen vanwege hun handel in aandelen in 2020. "Dat twee Fed-leden zijn opgestapt vanwege privé-transacties is meer dan bijzonder. Het zijn beide haviken, dus in principe is het goed voor een los monetair beleid", zei analist Corne van Zeijl van Actiam. Daar staat volgens hem tegenover dat deze gang van zaken wel slecht is voor het vertrouwen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1679. De olieprijzen stegen met 1,1 procent verder.

Beleggers hebben vandaag vooral oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de Case Shiller huizenprijzenindex.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen trok indexzwaargewicht Royal Dutch Shell opnieuw de kar met een plus van 2,5 procent, geholpen door de hogere olieprijzen. Aegon en ASR Nederland stegen tot 1,5 procent, die dan weer profiteren van een hogere rente.

Société Générale wil via haar online bank Boursorama een bod uitbrengen op de klantenportefeuille van de Franse retailtak van ING, zo schreef de Franse zakenkrant Les Echos bovendien op basis van bronnen. ING verloor 0,2 procent.

Techaandelen ASML, Besi en ASMI leverden 3,6 tot 4,8 procent in. ASMI houdt vandaag de eerste beleggersdag in de geschiedenis van het bedrijf. Het bedrijf verhoogde de vooruitzichten voor de orderinstroom in het derde kwartaal substantieel, zo merkte Kempen op. En de komende jaren zal de omzet van ASMI met dubbele cijfers stijgen, verwacht de halfgeleiderspecialist.

In de AMX won ABN AMRO 0,7 procent en flitshandelaar Flow Traders 0,8 procent. Alfen leverde 3,6 procent in.

Onder de kleinere aandelen won Van Lanschot Kempen 2,7 procent, terwijl CM.com met 2,9 procent verder daalde.