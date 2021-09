Beursblik: vuurwerk bij ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft dinsdag in aanloop naar de eerste beleggersdag van het bedrijf voor vuurwerk gezorgd. Dit vindt analist Marc Hesselink van ING. De nieuwe doelen voor 2025 die ASMI afgaf, zijn volgens Hesselink min of meer in lijn met zijn verwachtingen, terwijl hij ruim boven de consensus zit. Met de nieuwe doelen bevestigt ASMI de overtuiging van Hesselink dat de markt de potentie van ALD op lange termijn onderschat. De single wafer ALD markt zal volgens ASMI groeien van 1,5 miljard dollar in 2020 naar 3,1 tot zelfs 3,7 miljard dollar in 2025. Dat is per saldo 13 procent meer groei dan waarop ING had gerekend. Verder wees de analist op de verhoging van de outlook voor de orderinstroom in het derde kwartaal van 510 tot 530 miljoen euro naar meer dan 600 miljoen euro. "Indrukwekkend", aldus Hesselink. De analist wees er tot slot op dat ASMI nog geen boodschap afgaf over de beloning van de aandeelhouder en het aanwenden van de kaspositie. Maar vanmiddag tijdens de beleggesdag rekent Hesselink op meer duidelijkheid. De analist is "positief verrast" en verwacht dat de alalistenconsensus voor 2025 "significant" omhoog moet. ING heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 400,00 euro. Dinsdagochtend noteerde het aandeel 2,4 procent lager op 328,40 euro. Bron: ABM Financial News

