Tech onder druk in licht lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurs, koerste de AEX 0,3 procent lager op 786,38 punten. Onder de hoofdfondsen trok indexzwaargewicht Royal Dutch Shell opnieuw de kar met een plus van 1,4 procent, geholpen door de hogere olieprijzen. ING won 1,3 procent en Aegon steeg 1,0 procent, die dan weer profiteren van een hogere rente. Société Générale wil via haar online bank Boursorama een bod uitbrengen op de klantenportefeuille van de Franse retailtak van ING, zo schreef de Franse zakenkrant Les Echos bovendien op basis van bronnen. Techaandelen ASML, Besi en ASMI leverden 1,5 tot 2,5 procent in. ASMI houdt vandaag de eerste beleggersdag in de geschiedenis van het bedrijf. Het bedrijf verhoogde de vooruitzichten voor de orderinstroom in het derde kwartaal substantieel, zo merkte Kempen op. En de komende jaren zal de omzet van ASMI met dubbele cijfers stijgen, verwacht de halfgeleiderspecialist. In de AMX won ABN AMRO 2,3 procent en oliedienstverlener SBM Offshore 0,2 procent. Alfen leverde 2,1 procent in. Onder de kleinere aandelen won Van Lanschot Kempen 1,3 procent, terwijl CM.com met 4,7 procent verder daalde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.