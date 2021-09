ASMI voorziet dubbelcijferige groei in komende jaren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International verwacht een flinke groei in de komende jaren en ziet ook de marge verder stijgen. Dit bleek uit een persbericht die de halfgeleiderspecialist dinsdag voorafgaand aan een beleggersdag verstuurde, en waarin ook de vooruitzichten voor het derde kwartaal opwaarts werden bijgesteld. "Ik ben heel enthousiast om de sterke vooruitzichten voor ons bedrijf tijdens onze eerste beleggersdag te kunnen delen", zei CEO Benjamin Loh dinsdag in een toelichting. De topman denkt dat ASMI zijn leidende positie in ALD zal weten vast te houden en marktaandeel te kunnen winnen met epitaxy. "ASMI is goed gepositioneerd om op lange termijn waarde te creëren voor al zijn stakeholders." De single wafer ALD markt zal volgens ASMI groeien van 1,5 miljard dollar in 2020 naar 3,1 tot zelfs 3,7 miljard dollar in 2025. ING had gerekend op een verdubbeling tot 3 miljard dollar. In 2025 wil ASMI een omzet realiseren van 2,8 tot 3,4 miljard euro, wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van gemiddeld 16 tot 21 procent. Daarmee is ASMI positiever gestemd dan menig analist. Verder voorziet ASMI tussen 2021 en 2025 een brutomarge van 46 tot 50 procent en een operationele marge van 26 tot 31 procent. ING mikte vooraf op een brutomarge van 47 tot 49 procent tussen 2022 en 2025. JPMorgan Cazenove was iets voorzichtiger en rekende op 46,5 tot 47,5 procent ASMI vergroot verder zijn productiecapaciteit en denkt dat de nieuwe fabriek begin 2023 klaar zal zijn. Tot slot wil ASMI in 2035 CO2-neutraal zijn. Derde kwartaal ASMI liet verder weten voor het derde kwartaal van dit jaar te rekenen op een orderinstroom van meer dan 600 miljoen euro. Voorheen mikte het bedrijf op 510 tot 530 miljoen euro. Deze verhoging is vooral te danken aan een aanhoudende sterke vraag in de logic/foundry markt. De omzet zal in het derde kwartaal tussen de 400 en 430 miljoen euro liggen. Dat is in lijn met de eerder afgegeven outlook. Vanmiddag vindt de beleggersdag van ASMI plaats. Bron: ABM Financial News

