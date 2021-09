Neutrale opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een vrij vlakke opening tegemoet.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van 0,4 procent op 788,67 punten. Fraaie winsten voor financiële waarden en Royal Dutch Shell konden verliezen bij techaandelen niet compenseren.

Beleggers worden de afgelopen dagen geconfronteerd met een flink aantrekkend rendement op Amerikaanse staatsobligaties. Sinds vorige week woensdag steeg de tiensjaarrente van 1,31 procent naar 1,51 procent vanochtend. Dit niveau werd voor het laatst in juni gezien.

De renteontwikkeling leidde maandagavond op Wall Street tot een lichte sectorrotatie. Techbeurs Nasdaq gaf een half procent prijs, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index met een bescheiden winst in het groen wist te sluiten. "Nu de rentes flink stijgen, verkopen beleggers groeiaandelen", aldus marktstrateeg JJ Kinahan van TD Ameritrade.

De rentevergoedingen lopen op sinds de Federal Reserve vorige week bij zijn rentebesluit conform verwachting duidelijk maakte dat het nog dit jaar van start zal gaan met het terugdraaien van de monetaire verruiming. De beleidsrente blijft echter voorlopig rond het nulpunt geparkeerd.

Daarnaast is de inflatie hard opgelopen, waardoor het reële rendement op Amerikaanse staatsobligaties nog steeds flink negatief is. In augustus kwam de inflatie in de VS uit op 5,3 procent, onder meer vanwege schaarste van grondstoffen.

Wereldwijd zitten grondstofprijzen flink in de lift doordat onder meer vanwege de ontwrichting van de wereldhandel door de coronapandemie te weinig voorraden zijn opgebouwd. Zeker nu het economische herstel veel hoger uitvalt dan eerder verwacht.

Maandagavond sloot daarnaast de Amerikaanse olie-future met een stijging van 2 procent naar 75,45 dollar per vat op het hoogste niveau in bijna 3 jaar. Vanochtend in de Aziatische handel stijgt de future met krap 1 procent verder. De Brent olie-future noteert vanochtend zelfs boven de 80 dollargrens.

Goldman Sachs verwacht dat de prijs voor een vat Brent dit jaar nog tot 90 dollar kan stijgen. De zakenbank wees daarbij op de impact van orkaan Ida op de olieproductie en aantrekkende vraag, vooral vanuit Azië.

Het beeld op de Aziatische aandelenmarkten is vanochtend flink verdeeld. Zo koerst de Hang Seng index in Hongkong 1,5 procent hoger, terwijl de ASX 200 in Sydney juist bijna 1,5 procent prijs geeft. Het zijn onder meer de mijnbouwbedrijven BHP en Rio Tinto die op de Australische beurs wegen.

Beleggers hebben vandaag vooral oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de Case Shiller huizenprijzenindex.

Bedrijfsnieuws

Wolters Kluwer verkocht bij zijn onderdeel Legal & Regulatory in de Verenigde Staten zijn zogeheten legal education-activiteiten aan Transiom Capital voor 88 miljoen dollar in contanten.

Flow Traders investeerde in het in 2020 opgerichte softwarehuis shape Q. Financiële details bleven achterwege. Shape Q is in Amsterdam gevestigd, net als Flow Traders, en heeft een zogeheten request for quote marktplaats opgericht, ofwel een systeem waarbij de afnemer een leverancier vraagt om een prijs op te geven voor een bepaalde levering.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot maandag 0,3 procent in het rood op 4.443,11 punten. De Dow Jones-index won 0,2 procent op 34.869,37 punten en de Nasdaq daalde met 0,5 procent tot 14.969,97 punten