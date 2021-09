Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, nadat de olieprijzen vorige week al op weekbasis 2,8 procent stegen. Een november-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 2 procent, ofwel 1,47 dollar, hoger op 75,45 dollar op de New York Mercantile Exchange. Daarmee sloot de olieprijs op het hoogste niveau in bijna drie jaar. Het beperkte aanbod en een sterke vraag, helpen de olieprijs omhoog. De Brent-prijzen stegen met 2,3 procent tot 79,01 dollar. Goldman Sachs verwacht dat de prijs voor een vat Brent dit jaar nog tot 90 dollar kan stijgen en wees op de impact van orkaan Ida op de olieproductie in het licht van de aantrekkende vraag, vooral vanuit Azië. Analisten van de Amerikaanse zakenbank hielden eerder nog rekening met een Brent-prijs van 80 dollar. De impact van orkaan Ida doet volgens de analisten van Goldman Sachs de productieverhoging die OPEC+ sinds juli doorvoert volledig teniet. Perbureau Reuters meldde vorige week dat leden van de OPEC en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, moeite hebben met het opvoeren van de productie, nadat ze overeenkwamen om vanaf augustus te beginnen met het verder versoepelen van de productiebeperkingen. Tegelijk is de olievraag alweer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Vooral het verkeer in China neemt snel toe, na een aanvankelijke dip in de zomer, terwijl de daling van het vliegverkeer wereldwijd minder fors is dan waar analisten voor vreesden. Volgens analist Robbie Fraser van Schneider Electric heeft de oliemarkt al het hele jaar last van te weinig aanbod. "Er zijn zorgen dat het aanbod nog krapper kan worden, nu de buitentemperatuur aan het afnemen is en landen zich opmaken voor de winter", aldus Fraser. Fraser ziet vooral de gasprijzen door het dak schieten. "Dit maakt alternatieve opties als diesel, propaan en stookolie interessanter voor mensen die de keuze uit deze verwarmingsmogelijkheden hebben." Bron: ABM Financial News

