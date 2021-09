Tech lager op gemengd Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersten maandag overwegend lager, waarbij techaandelen onder druk stonden door de hogere rentes, terwijl de Dow Jones-index juist licht steeg. De toonaangevende S&P 500 index noteerde tot 0,2 procent in het rood. De Dow Jones-index won 0,4 procent en de Nasdaq daalde met 0,5 procent.

"De Amerikaanse beurzen koersten overwegend lager, waarbij de Amerikaanse tienjaarsrente voor het eerst sinds juni boven het niveau van 1,5 procent uitkwam", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson wees nog wel op de flinke winsten voor de Russell 2000-index, die op het hoogste niveau in drie weken koerst. Verder profiteerden financials als Goldman Sachs van de hogere rente.

Naast de hogere rente, zag Hewson ook dat nieuws uit China de techfondsen onder druk zette. Leveranciers van onder andere Apple, Tesla en Intel hebben de productie in hun Chinese fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege het tekort aan elektriciteit in meerdere Chinese regio's.

"Beleggers houden de situatie in China nauwlettend in de gaten, waar zowel de energiecrisis als de liquiditeitscrisis groter worden, waardoor de zorgen over een domino-effect toenemen", aldus technisch analist Pierre Veyret bij ActivTrades.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen in Washington in de gaten, nu politici proberen een nieuwe shutdown van de overheid te voorkomen. Regelmatig dreigen de VS hun schuldenplafond te doorbreken, en voor een verhoging van het plafond moet soms stevig worden onderhandeld door de Democraten en de Republikeinen.

"Washington zal de komende weken meer aandacht krijgen, aangezien de politieke discussie rond de goedkeuring van infrastructuurwetten en het debat over het schuldenplafond waarschijnlijk de nieuwe richting voor de markten zal bepalen", meent Tavis McCourt, institutioneel aandelenstrateeg bij Raymond James.

De macro-economische agenda is traditioneel matig gevuld op maandag. Voorbeurs bleken de duurzame orders in augustus met 1,8 procent gestegen, waar door economen was gerekend op een plus van 0,6 procent.

De olieprijzen stegen met 1,9 procent tot 75,36 dollar. Goldman Sachs verhoogde de ramingen voor de olieprijs naar 90,00 dollar per vat, vanwege de impact van orkaan Ida op de olieproductie.

De euro/dollar noteerde op 1,1704. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1717 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Nike heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten geboekt, maar de omzet steeg veel minder hard dan in de drie maanden ervoor. In de verslagperiode eindigend op 31 augustus, steeg de omzet van 10,6 miljard naar 12,2 miljard dollar. De omzetgroei van 16 procent was fors lager dan de groei van 96 procent in het vierde kwartaal. Het aandeel leverde 0,8 procent in.

Costco Wholesale heeft in het vierde kwartaal van zijn afgelopen boekjaar een hogere winst en omzet behaald. In het kwartaal dat eindigde op 29 augustus steeg de nettowinst van 1,39 miljard naar 1,67 miljard dollar. De omzet verbeterde in het vierde kwartaal van 53,4 miljard naar 62,7 miljard dollar. De vergelijkbare omzet, voor de markt een belangrijke graadmeter, steeg met 9,4 procent. Het aandeel verloor 1,8 procent.

Polestar, een Zweedse fabrikant van elektrische auto’s, krijgt via een zogeheten special-purpose acquisition vehicle een notering aan de Nasdaq. De waarde van het bedrijf wordt geschat op circa 20 miljard dollar.

Nikola heeft een nieuwe overeenkomst getekend met Tumim Stone Capital om op enig moment voor 300 miljoen dollar aan nieuwe aandelen uit te kunnen geven. Tunim zal intekenen op de kapitaalverhoging voor 300 miljoen dollar en kan daarmee op een later tijdstip aandelen kopen van Nikola. Samen met een eerdere overeenkomst zorgt dit ervoor dat Tunim voor 600 miljoen dollar aan aandelen van Nikola zal kunnen kopen. Het aandeel Nikola steeg met 2,4 procent.

Altice USA leverde 6,4 procent in, nadat analisten van Credit Suisse en Raymond James het advies voor de kabelaar verlaagden. Credit Suisse verlaagde het advies van Outperform naar Neutraal, terwijl bij Raymond James het advies van Outperform naar Market Perform ging. In de afgelopen drie maanden verloor het aandeel Altice al 44 procent, terwijl de S&P 500 in dezelfde periode 4 procent steeg.