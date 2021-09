Europese beurzen licht hoger gesloten

(ABM FN) De Europese beurzen zijn maandag licht hoger gesloten, terwijl de energieprijzen stegen en de Duitse verkiezingsuitslag beleggers geruststelde.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde krap 0,1 procent tot 462,85 punten, de Duitse DAX klom 0,3 procent tot 15.573,88 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plus van 0,2 procent op 6.650,91 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.063,40 punten.

Vooral de verliezen voor techaandelen vielen vandaag op, nadat de rentes flink aantrokken.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg sinds donderdag met 13 basispunten tot 1,48 procent, na het rentebesluit van de Federal Reserve. De rentes stonden kortstondig zelfs op 1,50 procent. "Nu de rentes flink stijgen, verkopen beleggers groeiaandelen", aldus marktstrateeg JJ Kinahan van TD Ameritrade.

De hogere rentes volgen op een periode waarin aandelen flink zijn gestegen. Kinahan merkte op dat techbeurs Nasdaq met bijna 11 procent steeg sinds eind juni, hetgeen beduidend meer is dan de winst over dezelfde periode van 1,5 procent voor de Dow Jones. "Het eerste instinct van beleggers is dan om wat winst te nemen op groeiaandelen, die flink zijn gestegen in de afgelopen maanden", aldus de strateeg.

Waardeaandelen vonden maandag juist de weg omhoog.

Beleggers konden verder reageren op de uitslag van de Duitse verkiezingen, waar de SPD nipt won van het CDU. Maar, zo waarschuwde econoom Carsten Brzeski van ING, SPD is er nog niet zeker van dat het de volgende regering mag leiden.

"Het uitblijven van een duidelijke winnaar in de Duitse verkiezingen, in combinatie met een nieuwe lading toespraken van centrale bankiers, kan de rally vertragen", meende Pierre Veyvet van ActivTrades. "Daarbij kijken beleggers voorzichtig naar China, waar zowel de energiecrisis als de liquiditeitscrisis groter wordt, waardoor de zorgen dat de impact overslaat naar andere economieën toeneemt."

De zorgen over de vastgoedsector in China nemen af, ondanks het missen van een couponbetaling door vastgoedreus Evergrande. "De zorgen over het besmettingseffect van de Evergrande-crisis zijn niet helemaal verdwenen, maar zijn wel naar de achtergrond geschoven nu beleggers zich druk maken over de wereldwijde tekorten, de fors stijgende energieprijzen en de hoge inflatie", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

China lijkt particuliere beleggers te willen beschermen bij een ondergang van Evergrande.

Verder was er maandag, naast de orders voor duurzame goederen in de VS, die harder dan verwacht zijn gestegen, sprake van een lege beursagenda.

De olieprijs steeg verder tot het hoogste niveau in bijna drie jaar en stuwde daarmee aandelen uit de oliesector. Ook lucthvaartmaatschappijen en reisgerelateerde aandelen wonnen terrein.

De euro/dollar noteerde op 1,1696. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1717 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De energiesector was in trek, dankzij de hoge energieprijzen. Royal Dutch Shell en BP stegen 4,8 en 3,5 procent.

De Europese Commissie keurde de overname van de Britse Charge Now door de Duitse autobouwers BMW en Daimler en de Britse energiereus BP goedgekeurd. Charge Now is een joint-venture die een app biedt om eenvoudig te vinden waar iemand zijn elektrische auto kan opladen en afrekenen. BMW en Daimler wonnen tot 2,1 procent.

In Brussel steeg KBC sterk na een koopadvies en een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. De Belgische bank werd 4,9 procent meer waard.

Ook Deutsche Bank, Banco Santander en BNP Paribas zaten in de lift, gesteund door een hogere tienjaarsrente in de Verenigde Staten. Een hogere rente betekent meer ruimte voor verzekeraars en banken om geld te verdienen.

Verzekeraars zoals Aegon en Axa profiteerden dan ook.

In Amsterdam was vastgoedreus Unibail-Rodamco de sterkste stijger met een winst van 6,7 procent en waren de halgeleiderfondsen Besi en ASMI de sterkste dalers. ASMI houdt dinsdag een beleggersdag.

Rolls Royce was een uitschieter in Londen met een koerswinst van 10,7 procent. Cineworld schoot maar liefst 11,9 procent omhoog in aanloop naar de lancering van de laatste James Bond-film No Time to Die. De lancering werd anderhalf jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis.

HelloFresh was een sterke daler in Frankfurt met een koersverlies van 3,9 procent.

De luxemerken Kering, L'Oreal en LVMH verloren tot 1,7 procent.



Tussenstand Wall Street

Bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. De Dow Jones steeg een half procent, de S&P daalde 0,2 procent en techbeurs Nasdaq moest zelfs 0,6 procent inleveren.