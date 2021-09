Flow Traders investeert in shape Q Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft geïnvesteerd in het in 2020 opgerichte softwarehuis shape Q. Dit maakte de flitshandelaar maandagavond bekend, zonder financiële details te melden. Shape Q is in Amsterdam gevestigd, net als Flow Traders, en heeft een zogeheten request for quote marktplaats opgericht, ofwel een systeem waarbij de afnemer een leverancier vraagt om een prijs op te geven voor een bepaalde levering. De marktplaats van shape Q is geschikt voor de handel in fysieke energie, groene energie en hernieuwbare energie. Met deze strategische investering denkt CEO Dennis Dijkstra dat Flow Traders werk maakt van onder meer zijn ESG-ambities. Bron: ABM Financial News

