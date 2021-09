Europa keurt overname Charge Now goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft de overname van de Britse Charge Now door de Duitse autobouwers BMW en Daimler en de Britse energiereus BP goedgekeurd. Dit liet de Europese instelling maandag weten. De Commissie kwam tot de conclusie dat deze overname geen mededingingsbezwaren met zich meebrengt, omdat de impact ervan op de markt beperkt zal zijn. Charge Now is een joint-venture die een app biedt om eenvoudig te vinden waar iemand zijn elektrische auto kan opladen en afrekenen. Volgens Charge Now kunnen klanten gebruik maken van ruim 55.000 oplaadpunten in Europa. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.