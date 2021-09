Beursupdate: Europese beurzen op winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur hoger, terwijl de energieprijzen stijgen en de Duitse verkiezingsuitslag beleggers geruststelt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 464,30 punten, de Duitse DAX klom 0,7 procent tot 15.640 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plus van 0,6 procent op 6.679 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,3 procent hoger op 7.077 punten. Beleggers konden vanochtend reageren op de uitslag van de Duitse verkiezingen, waar de SPD nipt won van het CDU. Maar, zo waarschuwde econoom Carsten Brzeski van ING, SPD is er nog niet zeker van dat het de volgende regering mag leiden. "Het uitblijven van een duidelijke winnaar in de Duitse verkiezingen, in combinatie met een nieuwe lading toespraken van centrale bankiers, kan de rally vertragen", meende Pierre Veyvet van ActivTrades. "Daarbij kijken beleggers voorzichtig naar China, waar zowel de energiecrisis als de liquiditeitscrisis groter wordt, waardoor de zorgen dat de impact overslaat naar andere economieën toeneemt." Volgens Peter Schaffrik van RBC betekent de nek-aan-nek-uitslag dat er geen grote verandering van het beleid komt in Duitsland. "Voor markten betekent dit continuiteit." De zorgen over de vastgoedsector in China nemen af, ondanks het missen van een couponbetaling door vastgoedreus Evergrande. "Mensen zien dit als een nieuwe kans om te kopen op de dip", zei Sebastien Galy van Nordea Asset Management. Economisch nieuws is maandag beperkt tot de Amerikaanse orders voor duurzame goederen in augustus, later in de namiddag. De olieprijs steeg verder en stuwde daarmee aandelen uit de oliesector. Ook lucthvaartmaatschappijen en reisgerelateerde aandelen wonnen terrein. Een future West Texas Intermediate steeg 1,2 procent tot 7,90 dollar, terwijl een future Brent 1,4 procent klom naar 78,25 dollar. Dit is het hoogste niveau in bijna drie jaar. De euro/dollar noteerde op 1,1697. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1717 op de borden. Bedrijfsnieuws De energiesector was in trek, dankzij de hoge energieprijzen. Royal Dutch Shell en BT Group stonden bovenaan de lijst in Londen met winsten van ruim 3 procent. BP won 2,8 procent. In Brussel ging KBC aan de leiding na een advies en koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. De bank werd 4,4 procent meer waard. Ook Deutsche Bank, Banco Santander en BNP Paribas zaten in de lift, gesteund door een hogere tienjaarsrente in de Verenigde Staten. Deze steeg sinds donderdag met 12 basispunten tot 1,47 procent, na het rentebesluit van de Federal Reserve. Een hogere rente betekent meer ruimte voor verzekeraars en banken om geld te verdienen. Ook verzekeraars zoals Aegon en Axa profiteerden mee. In Amsterdam was vastgoedreus Unibail-Rodamco de sterkste stijger en waren halgeleiderfondsen Besi en ASMI de sterkste dalers. ASMI houdt dinsdag een beleggersdag. Rolls Royce was een uitschieter in Londen met een koerswinst van 8 procent. HelloFresh was een sterke daler in Frankfurt met een koersverlies van 4 procent. De producenten van luxemerken Kering, L'Oreal en LVMH verloren terrein.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren vlak, de Dow Jones-index lijkt hoger te openen en de Nasdaq koerst af op een lagere start. Wall Street sloot vrijdag per saldo licht hoger. De S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.455,47 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.798,00 punten en de Nasdaq sloot vlak op 15.047,70 punten. Bron: ABM Financial News

