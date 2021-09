'Markt wacht op nieuwe doelen ASMI'

(ABM FN-Dow Jones) ASM International houdt dinsdag voor het eerst een beleggersdag, wat het volgens analisten spannend maakt wat er kan worden verwacht.

"Het gaat geweldig met de sector", stelt analist Michael Roeg van Degroof Petercam in aanloop naar de beleggersdag in ieder geval vast.

"Het belangrijkste voor ons is om een beter inzicht te krijgen in de verwachte groei voor ALD en Epitaxy", schreef analist Marc Hesselink van ING. "Vooruitblikkend zijn er nog voldoende kansen, aangezien ALD en Epitaxy van ASM nog maar in een zeer klein deel van de markt worden gebruikt. En dat is nog onvoldoende door de markt ingeprijsd", aldus de analist van ING.

Zowel Degroof Petercam als ING denken dat opnieuw een verdubbeling van de ALD-markt in de komende jaren haalbaar is. ING denkt dat deze markt groeit naar 3 miljard dollar in 2025 van 1,5 miljard dollar in 2020.

Ook geeft ASMI vermoedelijk een indicatie van de brutomarge op middellange termijn. Hesselink van ING mikt op 47 tot 49 procent tussen 2022 en 2025. JPMorgan Cazenove is iets voorzichtiger en rekent op 46,5 tot 47,5 procent, bij een omzet van 2,2 tot 3,2 miljard euro in 2025. "Als de markt groeit en ASMI weet het marktaandeel vast te houden, dan stijgt de omzet vanzelf", voegde Roeg toe. En bij hogere volumes zal de marge ook stijgen, omdat het aandeel van testsystemen dan afneemt.

De analist van Degroof legt uit dat bij meer omzet, en dus hogere volumes, de marge ook zal stijgen. Daarbij zal de verwatering die testsystemen hebben op de marge, vanzelf minder worden naarmate de reguliere verkoopvolumes stijgen.

Verder hoopt JPMorgan dat ASMI, net als sectorgenoten, een doelstelling zal geven voor de operationele kosten.

Kepler Cheuvreux besloot niet te wachten op de beleggersdag, maar verhoogde de taxaties alvast. Analist Peter Olofsen verwacht dat ASMI tijdens de beleggersdag zal bevestigen dat het gebruik van ALD in logic en foundry met dubbele cijfers zal blijven groeien. Ook denkt Olofsen dat ASMI de kansen voor ALD in geheugen en in Epitaxy zal benadrukken.

"Hoewel we een bullish bericht verwachten, heeft de aanhoudende [koers]rally gedurende de zomer de premie van ASMI ten opzichte van directe concurrenten verder aangejaagd", zei Olofsen.

KBC Securities hoopt tot slot ook van ASMI te horen wat te plannen zijn voor de kapitaalallocatie van het bedrijf.