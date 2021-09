Valuta: hogere Amerikaanse rente steunt dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een hogere tienjaarsrente in de Verenigde Staten na het rentebesluit van de Federal Reserve vorige week steunt de dollar op een stabiel niveau, terwijl het Britse pond aansterkt door aanbodproblemen die meer inflatie voorspellen. Marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank ziet weinig bewegingsruimte voor de euro/dollar, die rond de 1,17 schommelt en maandag op 1,1690 dollar noteert. Hij wijst erop dat de tienjaarsrente in de Verenigde Staten sterk is gestegen, van 1,35 procent afgelopen donderdag naar 1,47 procent. Dat is volgens Mevissen een enorme beweging, die een naschok kan zijn van het rentebesluit van vorige week. Er is weinig twijfel meer dat de Fed dit jaar nog start met verkrappen door minder obligaties op te kopen. Intussen voeden de hoge brandstofprijzen de angst voor een langer aanhoudende hoge inflatie, die dan niet zo 'voorbijgaand' zal blijken als de centrale banken steeds beweren. Het woord 'stagflatie' valt volgens Mevissen inmiddels vaker. De Britten kampen met steeds meer tekorten aan de aanbodzijde van de economie; brandstoffen, voedingsmiddelen en personeel. Dit voedt de vrees voor hogere prijzen bij lage economische groei, wat kan betekenen dat de Bank of England eerder zal ingrijpen om het monetaire beleid te verkrappen dan de ECB. "Het is logisch dat het pond daardoor herstelt." De Europese centrale bank blijft intussen zeer stimuleringsgezind, volgens de Rabobank-analist. De koers van het muntpaar euro/pond daalde 0,4 procent tot 0,8536. De aandelenmarkten zijn maandag positief gestart, maar er zijn genoeg risico's die nog boven de markt hangen, zoals de problemen rond vastgoedontwikkelaar Evergrande in China, en dreigende terugkeer van ellende met het coronavirus in de Verenigde Staten, zei Mevissen. Omdat westerse auditors niet worden toegelaten bij Chinese bedrijven, is niet duidelijk hoe groot de problemen daar zijn en waar de rommel zit, zei analist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Wat dat betreft lijkt het probleem wel op Lehman Brothers indertijd. Wel gaat men ervan uit dat de Chinese regering zal ingrijpen om de verliezen bij de vastgoedreus beheerst te houden, mogelijk via lokale overheden. Bron: ABM Financial News

