Shell koploper op groen Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft maandag de wind in de rug en noteert rond de klok van 11 uur 0,2 procent hoger op 793,34 punten. Vooralsnog is het een rustige ochtend. In Duitsland heeft de SPD zondag de verkiezingen nipt gewonnen, wat betekent dat Angela Merkel na zestien jaar als bondskanselier vermoedelijk zal worden opgevolgd door SPD-leider Olaf Scholz. Econoom Carsten Brzeski van ING ziet werk aan de winkel voor Duitsland, wie uiteindelijk Merkel ook opvolgt. Volgens hem moet elk nieuw regeringsakkoord een "duidelijk omschreven investeringsprogramma" omvatten dat zich richt op digitalisering, klimaatverandering en onderwijs, maar ook op sociale inclusiviteit. Ook moet Duitsland volgens Brzeski kiezen in welke toekomstgerichte sleutelsectoren het land de komende decennia wil excelleren. De winst van SPD wijst er volgens Brzeski echter op dat "het Duitse electoraat niet echt op zoek is naar verandering", zodat de nieuwe regering meer economische verandering zal moeten doorvoeren dan de meeste kiezers hopen. Overigens waarschuwde Brzeski ook dat SPD er nog niet zeker van is dat het de volgende regering mag leiden. Vanmiddag let de markt nog op de orders voor duurzame goederen in de VS. De euro handelde op 1,1693 en olie werd 1,5 procent duurder. "De prijs van een vat Brent-olie noteert inmiddels bijna $80, het hoogste niveau sinds oktober 2018. Leuk voor oliebedrijven, niet goed voor andere industrieën en consumenten. Het zal de al hoge inflatie verder opstuwen", schrijft investment manager Simon Wiersma van ING. Toch meent zijn collega Mark Haefele van UBS dat beleggers zich geen al te grote zorgen moeten maken over de afnemende stimuleringen door de centrale banken nu de inflatie vermoedelijk hoog blijft. "We verwachten dat de belangrijkste centrale banken de markten zullen blijven steunen", aldus Haefele. Stijgers en dalers In de AEX zijn Royal Dutch Shell en Unibail-Rodamco-Westfield koplopers met koerswinsten van 3,1 en 3,4 procent. Besi en ASMI verloren 2,0 en 2,7 procent. Aan deze koersdalingen zijn volgens Wiersma van ING oplopende rentes schuldig. "We verwachten dat de rentes de komende maanden nog wat verder kunnen oplopen." Bij de midkappers ging Intertrust aan de leiding met een koersstijging van 7,5 procent na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro. Een verrassing, zei Degroof Petercam, maar wel een die prima betaald kan worden uit de kasstroom van het bedrijf. Verder won Air France-KLM 6,1 procent, maar daalden Aperam en Alfen 2,6 en 2,7 procent. Bij de smallcaps ging Avantium aan de leiding met een koerswinst van 1,8 procent en won ook Van Lanschot Kempen 1,8 procent. Accell verloor 3,1 procent. In de lokale lijst daalde Beter Bed 2,9 procent en DPA zelfs 8,5 procent. Bron: ABM Financial News

