Britse regering schort concurrentie benzinestations op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse regering stelt benzinestations vrij van een concurrentiewet om de problemen te verzachten die zijn ontstaan door een tekort aan chauffeurs voor tankwagens. "Er was en blijft genoeg brandstof in de raffinaderijen en opslagterminals, maar we zijn ons bewust dat er wat problemen zijn geweest met de aanvoerketens", verklaarde minister van economische zaken Kwasi Karteng de vrijstelling. "Daarom stellen we het Downstream Oil Protocol in werking, om te zorgen dat de sector cruciale informatie kan delen en effectiever kan samenwerken om de verstoring zoveel mogelijk te beperken". Sinds donderdag zijn in delen van het Verenigd Koninkrijk pompstations gesloten, vanwege een een beperkte benzine-aanvoer door een tekort aan tankwagenchauffeurs. Met name loodvrije benzine en diesel is niet meer overal te krijgen. De Britse regering nam afgelopen weekend al maatregelen, door tijdelijke inreisvisa te verstrekken aan chauffeurs van zware vrachtwagens en meer spoedcursussen te geven voor het besturen van dit type vrachtwagens. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.