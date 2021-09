AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,6 procent. Afgelopen week maakte de AEX op weekbasis nog een pas op de plaats met een nipte stijging van 0,3 procent op een slot van 791,45 punten. De internationale aandelenmarkten kenden evenwel een volatiel handelsverloop. Op Wall Street hadden beleggers afgelopen week zelfs het gevoel in een achtbaan te zitten na maanden waarin de bewegelijkheid laag was en aandelen gestaag terreinwinst boekten. De handelsweek kende een paniekerige start door de problemen van de met schulden overladen Chinese projectontwikkelaar Evergrande. Beleggers vrezen voor besmettingsgevaar, waardoor de Chinese groeimotor abrupt tot stilstand zou kunnen komen, en het internationale economische herstel in gevaar kan komen. De S&P 500 noteerde maandag intradag bijna 4 procent lager. Later in de week maakte de Federal Reserve duidelijk dat het nog dit jaar van start zal gaan met het terugdraaien van de monetaire verruiming. Dit was evenwel al ingecalculeerd door beleggers en de S&P 500 wist woensdag, donderdag en vrijdag een winstreeks van drie dagen neer te zetten, waardoor op weekbasis een winst van een half procent op de borden stond. De Aziatische aandelenmarkten noteren vanochtend verdeeld en beleggers blijven op hun hoede over de ontwikkelingen rondom Evergrande. Afgelopen week miste het bedrijf rentebetalingen op buitenlandse obligaties, maar tekst en uitleg bleven tot dusverre achterwege. De Chinese centrale bank meldde vandaag extra liquiditeiten ter waarde van omgerekend 13,2 miljard euro in het bankensysteem te hebben gepompt, na een vergelijkbare injectie op zondag. De Shanghai Composite koerst vanochtend krap 1 procent lager, terwijl de andere Aziatische hoofdbeurzen wel voorzichtig in het groen noteren. In Duitsland werd dit weekend bij de verkiezingen de sociaaldemocratische SPD nipt de grootste partij, waardoor partijleider Olaf Scholz naar verwachting na 16 jaar de zittende bondskanselier Angela Merkel zal opvolgen. Hiervoor moet de SPD wel een coalitie smeden, en dit kan zowel linksom, met onder meer de Groenen, of rechtsom, met onder meer de CDU. Voormalig partijleider Merkel van de CDU besloot zich na 4 termijnen niet langer verkiesbaar te stellen. Normaal gesproken reageren beurzen amper op verkiezingen, tenzij er sprake is van een grote verrassing, zoals de winst van Donald Trump op Hillary Clinton. Bij de Duitse verkiezingen werd een nek-aan-nekrace verwacht. De Amerikaanse olie-future zit vanochtend duidelijk in de lift met een stijging van 1,3 procent naar 74,96 dollar per vat. Afgelopen week won de future op weekbasis al bijna 3 procent. Het zwarte goud noteert nu op het hoogste niveau sinds november 2014. Wereldwijd zitten grondstofprijzen flink in de lift doordat onder meer vanwege de ontwrichting van de wereldhandel door de coronapandemie te weinig voorraden zijn opgebouwd. Zeker nu het economische herstel veel hoger uitvalt dan eerder verwacht. De schaarste is een belangrijke aanjager van de oplopende inflatie, die momenteel boven het door centrale banken gewenste niveau uitkomt. Dat grondstoffenprijzen volatiel kunnen zijn, wordt de laatste maand onderstreept door de ontwikkeling van de ijzerertsprijzen. Deze zijn juist gehalveerd in korte tijd. China vermindert de staalproductie om de doelstellingen voor een verlaging van de CO2-uitstoot te halen, terwijl handelaren anticiperen op een terugvallende Chinese bouwproductie in de nasleep van een mogelijk faillissement van projectontwikkelaar Evergrande. De macro-economische agenda is traditioneel matig gevuld op maandag. Beleggers hebben nog wel oog voor de vrijgave van de duurzame goederen in de VS in augustus. Bedrijfsnieuws Intertrust gaat voor 100 miljoen euro eigen aandelen inkopen, omdat de huidige marktwaarde de onderliggende waarde van het bedrijf niet goed weerspiegelt. Het is de uitkomst van een zoektocht in afgelopen maanden naar opties om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Die zoektocht duurt voort, meldde het trustkantoor. Hoogh Blarick heeft voor het eerst een belang in NX Filtration gemeld. Het gaat om een belang van bijna 5,5 procent. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg vrijdag 0,2 procent tot 4.455,47 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.798,00 punten en de Nasdaq sloot vlak op 15.047,70 punten. Bron: ABM Financial News

