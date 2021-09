Intertrust koopt eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Intertrust

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust gaat voor 100 miljoen euro eigen aandelen inkopen, omdat de huidige marktwaarde de onderliggende waarde van het bedrijf niet goed weerspiegelt. Dit maakte het trustkantoor maandag bekend. Het is de uitkomst van een zoektocht in afgelopen maanden naar opties om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Die zoektocht duurt voort, meldde het bedrijf maandag. Er zullen naar verwachting tot ongeveer 8,2 miljoen aandelen worden ingekocht, op basis van de laatste slotkoers. Intertrust zegt te geloven in zijn strategie om de focus op gebieden met sterke groei te verstevigen en vol vertrouwen te zijn dat dit aandeelhouderswaarde zal creëren op de lange termijn. "We zien daarom geen betere investering op dit moment dan in de aandelen van ons bedrijf, die we als ondergewaardeerd zien, in het licht van ons duidelijke lange termijn potentie”, aldus topman Shanhak Iyer. Een strategie-update van Intertrust volgt op 23 november. Bron: ABM Financial News

