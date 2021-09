Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

Beleggers kunnen reageren op de uitslag van de Duitse verkiezingen, waar de SPD nipt won van het CDU. Maar, zo waarschuwde econoom Carsten Brzeski van ING, SPD is er nog niet zeker van dat het de volgende regering mag leiden.

IG voorziet een openingswinst van 78 punten voor de Duitse DAX, een plus van 30 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 44 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

Europese aandelenmarkten noteerden vrijdag lager, terwijl de obligatierendementen bleven stijgen en de zorgen over de Chinese vastgoedgigant Everglade en de daaruit voortvloeiende vrees voor besmetting van de rest van de economie voortduurden.

Aandelen boekten de twee voorgaande handelsdagen sterke winsten, na de beleidsvergadering van de Fed woensdag, toen de markten een uitstel van de start van de afbouw van het soepele monetaire beleid leken te verwelkomen en de agressieve ondertoon van de centrale bank negeerden.

"Er is duidelijke iets veranderd en de rentepositionering is aan het verschuiven. De rente op 10-jarige Amerikaanse treasuries steeg naar 1,44 procent en boekte daarmee de sterkste eendaagse stijging sinds maart", zei marktanalist Neil Wilson van Markets.com.

"Hoewel de Fed en BoE redelijke voorzichtig blijven en het dogma van tijdelijke inflatie aanhoudt, beginnen ze de noodmodus van het pandemie tijdperk te overstijgen. Beleggers zien dit en gaan ook in beweging, waardoor de rente weer stijgt zoals eerder dit jaar", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen in september is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 99,6 tot 98,5.

Bedrijfsnieuws

Maaltijdbezorger Delivery Hero is van plan om te investeren in flitsbezorger Gorillas Technologies. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Naar verluidt doet Delivery Hero voor ongeveer 200 miljoen dollar mee met een investeringsronde van circa 1 miljard dollar. Na deze ronde zou de waardering van Gorillas op circa 3 miljard dollar liggen. Het aandeel Delivery Hero daalde 2,0 procent.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van 2,4 procent. Société Générale steeg 1,1 procent. Kering verloor 3,0 procent, terwijl EssilorLuxottica 2,5 procent daalde.

In Frankfurt daalde Zalando 3,2 procent, Daimler won 1,7 procent en Siemens Energy verloor 2,9 procent.

In Londen was Rolls Royce een uitschieter met een winst van 4,4 procent. AstraZeneca steeg 2,0 procent. Shell en BP noteerden respectievelijk 0,4 procent en 0,8 procent hoger.

Euro STOXX 50 4.158,51 (-0,9%)

STOXX Europe 600 463,29 (-0,9%)

DAX 15.531,75 (-0,7%)

CAC 40 6.638,46 (-1,0%)

FTSE 100 7.051,48 (-0,4%)

SMI 11.817,20 (-1,0%)

AEX 791,45 (-1,1%)

BEL 20 4.138,92 (-0,8%)

FTSE MIB 25.968,84 (-0,4%)

IBEX 35 8.873,10 (0,0%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in de plus.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht hoger gesloten.

De markt volgde met argusogen de richting van de obligatierendementen, die naar het hoogste niveau klommen in meerdere maanden, vanwege de zorgen over de toekomst van vastgoedgigant China Evergrade Group.

"Er is een groeiend gevoel dat er een pullback wacht", zei marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. "De markt is op dit moment kwetsbaar voor elke schok, aangezien de groei vertraagd en de waarderingen er [te] hoog uitzien", zei Shah.

De markt vreest dat een mogelijk instorting van de Chinese vastgoedgigant, vanwege zijn zware schuldenlast, zou kunnen overslaan naar de wereldwijde markten en de toch al sombere vooruitzichten voor de wereldwijde groei verder onder druk zou kunnen zetten.

"Het is één van de grootste bedrijven in de op één na grootste economie ter wereld en als iets de Chinese groei naar beneden haalt, zal de wereldwijde groei ook afnemen", zei Shah.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat in augustus in de VS 1,5 procent meer eengezinswoningen zijn verkocht. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg tot 740.000 stuks.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,9 procent, ofwel 0,68 dollar, hoger op 73,98 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs 2,8 procent hoger.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten slechts de nieuwe woningverkopen in augustus geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Nike heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt, maar de omzet steeg veel minder hard dan in de drie maanden ervoor. Dat bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van het Amerikaanse sportkledingbedrijf. In de verslagperiode steeg de omzet van 10,6 miljard naar 12,2 miljard dollar. De omzetgroei van 16 procent was fors lager dan de groei van 96 procent in het vierde kwartaal. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden een omzet van 12,48 miljard dollar. Het aandeel daalde bijna 6,0 procent.

Costco Wholesale heeft in het afgelopen kwartaal van zijn afgelopen boekjaar een hogere winst en omzet behaald. Dit meldde de Amerikaanse groothandelsketen donderdagavond. In het kwartaal steeg de nettowinst van 1,39 miljard naar 1,67 miljard dollar. Per aandeel verbeterde de winst van 3,13 naar 3,76 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 3,57 dollar per aandeel. De omzet verbeterde in het afgelopen kwartaal van 53,38 miljard naar 62,68 miljard dollar en dat was beter dan de 61,41 miljard dollar waar de markt op rekende. Het aandeel won circa 3,5 procent.

Uitgever Meredith Corp wordt mogelijk overgenomen door InterActiveCorp, meldde de Wall Street Journal. Het aandeel Meredith Corp, dat onder meer People Magazine uitgeeft, steeg bijna 25,0 procent.

Onder druk van Beijing verkoopt Alibaba een minderheidsbelang van 5 procent in Mango Excellent Media. Alibaba verloor ruim 4,0 procent.

Roku daalde circa 3,5 procent, na een adviesverlaging bij Wells Fargo.

S&P 500 index 4.455,48 (+0,2%)

Dow Jones index 34.798,00 (+0,1%)

Nasdaq Composite 15.047,70 (0,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld.

Nikkei 225 30.252,62 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.565,94 (-1,3%)

Hang Seng 24.259,75 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1721. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1717 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1710 op de borden.

USD/JPY Yen 110,56

EUR/USD Euro 1,1721

EUR/JPY Yen 129,59

MACRO-AGENDA:

10:00 Geldhoeveelheid - Augustus (eur)

14:30 Orders voor duurzame goederen - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten