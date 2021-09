Komende beursweek veel macrocijfers

(ABM FN-Dow Jones) Komende week wordt redelijk druk qua macro-economische cijfers en beleggers zullen verder de perikelen rond Evergrande en de uitkomst van de Duitse verkiezingen in de gaten houden.

De Chinese vastgoedreus Evergrande zit in de financiële problemen en elke schuldaflossing, van de enorme berg die ze meesleuren, zal in de gaten worden gehouden. Afgelopen week werd al een aflossing van ruim 80 miljoen dollar gemist.

Ook de houding van de Chinese overheid in het dossier is belangrijk. Deze wil wel geld in de economie pompen maar het bedrijf specifiek te hulp schieten lijkt moeilijker.

"Beleggers vrezen dat de ondergang van Evergrande eenzelfde effect zou sorteren als Lehman Brothers in 2008, dat de financiële crisis inluidde", volgens analisten van Natixis, maar "de banden van de [Chinese] vastgoedsector met het financiële systeem zijn niet op dezelfde schaal als die van een grote investeringsbank."

In een "extreem scenario", als de kapitaalmarkten zouden worden gesloten voor alle Chinese vastgoedbedrijven, zouden regelgevers banken kunnen opdragen aan dergelijke bedrijven leningen te verstrekken om het hoofd boven water te houden, aldus de Franse investeringsbank.

De Chinese centrale bank pompte de afgelopen dagen al veel geld in het financiële systeem om voor voldoende liquiditeit te zorgen.

Maandag zullen de beurzen mogelijk reageren op de uitslag van de Duitse verkiezingen van zondag. De grootste economie van Europa sluit het tijdperk Merkel af en kiest zondag vooral tussen drie kanselierskandidaten; een socialistische, christendemocratische en een groene.

De macro-economische week beginnen we maandag met de geldhoeveelheid in de eurozone en de orders voor duurzame goederen in Amerika.

Dinsdag staan er heel wat vertrouwenscijfers op het programma, met het vertrouwen onder Franse, Duitse en Amerikaanse consumenten, dat laatste afkomstig van de Conference Board. Vrijdag komt het consumentenvertrouwen berekend door de Universiteit van Michigan naar buiten. Verder staat dinsdag nog het Nederlandse producentenvertrouwen gepland, woensdag zien we hoe consumenten in heel de eurozone gestemd zijn, vrijdag gaan we naar Japan.

Verder op woensdag publiceert België een inflatiecijfer, Frankrijk en Duitsland doen dat donderdag, de hele eurozone vrijdag.

Inflatiecijfers zijn van groot belang voor het beleid van de centrale banken. Vorige week liet de Amerikaanse Federal Reserve nog weten vanaf november mogelijk te beginnen met de afbouw van het inkoopprogramma van obligaties, het zogeheten taperen. Daarnaast is de kans op een renteverhoging in 2022 groter geworden.

Donderdag wordt een drukke dag, met onder meer groeicijfers uit het Verenigd Koninkrijk en uit de Verenigde Staten. Naast de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen publiceren Duitsland en de hele eurozone werkloosheidscijfers. Japan geeft inzage in haar industriële productie.

China zal donderdag een samengestelde inkoopmanagersindex publiceren bovenop een aparte index van onderzoeksbureau Caixin specifiek voor de industrie. Vrijdag is de Chinese beurs gesloten maar staan een hele reeks andere landen paraat met hun inkoopmanagersindices voor de industriële sectoren, namelijk Japan, tal van Europese landen, de eurozone in haar geheel, het VK en de VS.

Daarbovenop publiceert Japan nog een extra voorlopende indicator, namelijk de Tankan-index, samengesteld aan de hand van een rondvraag bij ondernemers.

Bedrijfsnieuws

De bedrijfskalender is komende week redelijk gevuld. Dinsdag houdt ASMI een beleggersdag, ASML doet dat woensdag.

CM.com houdt woensdag een buitengewone aandeelhoudersvergadering, terwijl Aalberts dat donderdag doet. Verder noteert ABN AMRO vrijdag ex-dividend.

In het buitenland opent Micron Technology dinsdag de boeken maar is het verder nog even rustig voordat over een paar weken alweer de eerste resultaten over het derde kwartaal komen.