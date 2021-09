Chinese centrale bank pompt opnieuw geld in financiele systeem - media

Als je goed leest zijn die acute zorgen buiten China gering. Wel waarschuwt men in de US dat dit een eerste signaal is net als in 2008 met Bear Sterns. Je kunt niet onbeperkt lenen. In Nederland begreep de DNB dit vroeger ook maar die tijd is voorbij. De ECB gaat de zelfde kant op als de US. Ongelimiteerd geld verruimen en dus inflatie en geen 1,5%!!!!!